В результате российского удара по Харькову загорелось промышленное предприятие. Пострадали шесть человек

Российские войска нанесли удар по Харькову, в результате начался пожар на одном из предприятий в Индустриальном районе. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что пострадали шесть работников предприятия — женщины 39, 36, 21 и 18 лет и двое 21-летних мужчин.

По данным Синегубова, удар по Харькову был нанесен ракетами.

В ночь на 4 мая российские войска выпустили по территории Украины 13 беспилотников «Шахед» и четыре зенитные управляемые ракеты С-300. Игорь Терехов сообщал, что два беспилотника попали по гражданской инфраструктуре Основянского района города. По данным местных властей, пострадали четыре человека.