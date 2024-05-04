В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина. Пропагандисты обвиняли его в финансировании ВСУ

В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина, посвященный его 80-летию. Концерт должен был состояться 13 июня в Московском центре авторской песни.

Как обратила внимание Sota, теперь на сайте площадки в разделе «Афиша» говорится, что концерт отменен, купленные билеты можно сдать. Причина отмены выступления не уточняется.

Обновление. Представитель центра Ирина Алексеева сказала изданию «Подъем», что концерт отменили из-за плохого самочувствия Татьяны Никитиной. «Информация прошла от самого Сергея вчера, я с ним лично разговаривала. Он сказал, что Татьяна плохо себя чувствует, у нас 11 концертов, гастроли, мы вымотанные, как не знаю что. Он говорит, что в июне мы не приедем точно. Если рассеются тучи, то, может быть, мы приедем в июле. До этого, я знаю, сняли их афишу празднования юбилея в „Гнезде глухаря“. Сейчас больна Таня, она себя плохо чувствует. Они сейчас в Испании, не в Америке, там она заболела. Еще их сильно насторожила вот эта вот полемика по поводу их имен, которая идет в интернете», — заявила Алексеева.

В апреле российские пропагандисты и блогеры запустили кампанию против Сергея Никитина и его жены Татьяны Никитиной. Она началась после того, как в сети появился анонс фестиваля «Возраст счастья. Продолжение следует», запланированного на вторую половину мая в Черногории. Помимо бардов на фестивале должны выступить писатель Дмитрий Быков, поэтесса Вера Полозкова, певица Манижа, актриса Чулпан Хаматова, музыкант Борис Гребенщиков.

В частности, газета «Завтра» написала, что барды будут выступать «на русофобском заукраинском шабаше в Черногории, организованном с целью сбора средств для нацистской нечисти». Z-активисты называли Никитиных «спонсорами ВСУ», а также вспомнили, что барды выступали против войны. Провластная организация «Сорок сороков» написала донос в Минюст и Следственный комитет РФ с просьбой объявить бардов «иноагентами». При этом в программе фестиваля «Возраст счастья» Украина никак не упоминается.

В ответ Сергей и Татьяна Никитины опубликовали заявление, в котором говорится, что они «никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать». «Чтобы снять все сомнения, мы отказались от участия в фестивале „Возраст счастья“, который должен состояться в конце мая в Черногории», — сообщили барды.

Сергей и Татьяна Никитины — авторы и исполнители песен к фильмам «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!», мюзиклу «Али-Баба и сорок разбойников», мультфильмам «Большой секрет для маленькой компании», «Сказка о потерянном времени».

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