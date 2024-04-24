Сегодня мы обращаемся к нашим зрителям, нашим друзьям, коллегам и всем тем, кому небезразлична наша жизнь!

Прежде всего хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать. То, что пишут в сети — злонамеренная ложь и клевета.

Чтобы снять все сомнения, мы отказались от участия в фестивале «Возраст счастья», который должен состояться в конце мая в Черногории. 21 апреля мы написали официальное письмо устроителям этого фестиваля и попросили снять наше имя из афиши.

Мы за свою жизнь не накопили больших денег, но заработали уважение многих соотечественников и репутацию не худших граждан России. И этим мы реально дорожим.

Мы никогда не пели в угоду политики и политикам, не ждали от государства никаких благ — квартир, должностей и гонораров. Может то, что мы держали спину прямо в любых ситуациях, то, что порядочность, уважение к человеку, честность для нас не пустой звук, люди чувствовали и ценили.

Все, что мы хотим сказать, вы найдете в наших песнях. Мы дорожим доверием, которое возникает между нами и зрителями, мы счастливы, когда приносим людям радость.

Многие из выбранных нами стихов стали песнями, любимыми в народе. Русский язык и Россия — наше Отечество. Все, что было написано за нашу жизнь, было продиктовано любовью к поэзии и желанием поделиться этим со зрителями. За последние годы сочинено много новых песен, и слушатели их тепло принимают, где бы мы ни выступали.

Более 30-ти лет Сергей бескорыстно проводит «Никитинские встречи» для детей и родителей. Он пытался привить детям любовь к стихам и музыке, художественный вкус, умение общаться с людьми, слушать и слышать других, дружить и любить свою Родину.

Мы рады, что повзрослевшие дети, становясь родителями, приводят своих детей на наши концерты.

И вот еще что, мы хотим сказать

Наш сын уехал учиться в США в 1990-м году. Его документы оформляло Гос. Образование СССР. Это было время разрядки и дружбы не только на правительственном уровне, но и между людьми наших стран.

Наш единственный сын женился, родились внуки, и они живут в США.

Мы, естественно, стали частыми гостями его семьи.

И такой жизнью мы живем последние 30 лет.

Ради чего мы всю жизнь выходим на сцену? Чтобы объединять людей, противостоять ненависти, враждебности и невежеству. Главные для нас ценности — жизнь человека, его достоинство.

И как тут не вспомнить Булата Окуджаву:

Совесть, благородство и достоинство —

Вот оно, святое наше воинство.

Протяни ему свою ладонь.

За него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.

Посвяти ему свой краткий век.

Может, и не станешь победителем,

Но зато умрешь, как человек.

Ваши Татьяна и Сергей Никитины