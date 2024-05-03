Юлия Навальная и ФБК стали лауреатами премии Deutsche Welle «За свободу слова»

Премия Deutsche Welle «За свободу слова» в 2024 году присуждена Юлии Навальной и Фонду борьбы с коррупцией. Лауреаты ежегодной премии были объявлены 3 мая — во Всемирный день свободы печати.

«Юлия Навальная с самого начала поддерживала политическую деятельность своего мужа Алексея Навального в борьбе за свободу прессы и свободу выражения мнений в России — несмотря на все риски, постоянные угрозы и личные ограничения», — заявил генеральный директор DW Петер Лимбург.

Я преклоняюсь перед ее непоколебимым мужеством, ее убежденностью и силой, с которой она борется за свободную Россию и отстаивает интересы тех, кого Владимир Путин хочет заставить замолчать.

Церемония вручения премии Deutsche Welle «За свободу слова» пройдет 5 июня в Берлине.

16 февраля 2024 года российские власти объявили, что политик Алексей Навальный умер в колонии строгого режима. Соратники Навального уверены, что политика убили.

После смерти Навального его вдова Юлия объявила, что продолжит дело мужа. Она, в частности, выступила с речью в Европарламенте, назвав Владимира Путина «не политиком, а кровавым монстром» и «главарем организованной преступной группировки» и призвав к борьбе с ним.

В 2024 году Алексей Навальный (посмертно) и Юлия Навальная были удостоены нескольких премий, в том числе немецкой «Премии за свободу СМИ» и Дрезденской премии мира. Американский журнал Time включил Юлию Навальную в топ-100 самых влиятельных людей мира.

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