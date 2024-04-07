Алексею и Юлии Навальным присудили немецкую «Премию за свободу СМИ»

В 2024 году немецкая «Премия за свободу СМИ» (Freiheitspreis der Medien) присуждена Алексею и Юлии Навальным, сообщают Deutsсhe Welle и Focus со ссылкой на учредителя премии, издательскую группу Weimer Media Group.

Награду присудили Навальным за их «храбрую и ненасильственную борьбу против жестокой диктатуры в России», говорится в заявлении издательской группы. «Они — лица лучшей, новой, свободной и демократической России. Это герои сопротивления нашего времени, готовые пожертвовать своей жизнью ради лучшего мира», цитирует Focus заявление Weimer Media Group.

Юлию Навальную в издательской группе назвали «лидером демократического пробуждения в России». Как пишет Deutsche Welle, премия будет вручена Навальной лично 19 апреля в баварском Гмунде-на-Тегернзе. Торжественную речь на церемонии награждения произнесет председатель партии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Немецкая «Премия за свободу СМИ» была учреждена в 2015 году и вручается ежегодно. В 2022 году ее лауреатами стали президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, вышедшая в эфир с антивоенным плакатом. Позже Овсянникову исключили из числа лауреатов из-за протестов со стороны Украины. В 2023 году премию получил сооснователь «Форума свободной России» Гарри Каспаров.

4 апреля Алексею Навальному посмертно присудили Дрезденскую премию мира, которая вручается людям, внесшим выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания. Ее получит жена политика Юлия Навальная на церемонии вручения в Дрездене 12 мая.

28 февраля, через 12 дней после смерти Алексея Навального в колонии, Юлия Навальная выступила в Европарламенте. Она назвала Владимира Путина «не политиком, а кровавым монстром» и «главарем организованной преступной группировки» и призвала к борьбе с ним.

алексей и юлия навальные

Люблю тебя вечно Посмотрите на эти фотографии. На них — путь, который Юлия Навальная прошла вместе с Алексеем. Теперь она продолжает его одна

алексей и юлия навальные

Люблю тебя вечно Посмотрите на эти фотографии. На них — путь, который Юлия Навальная прошла вместе с Алексеем. Теперь она продолжает его одна