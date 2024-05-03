В Нигере американские и российские военные вынуждены делить одну авиабазу

Американские военные, покидающие Нигер, и прибывшие в эту страну российские военные оказались на территории одной авиабазы, сообщают Reuters и CNN.

По данным CNN, военные из США и из РФ вместе находятся на базе Air Base 10 возле столицы Нигера города Ниамей уже несколько недель.

Высокопоставленный источник Reuters в военном командовании США подчеркнул, что американцы и россияне занимают ангары в разных частях базы и не пересекаются. «Ситуация не то, чтоб отличная, но управляемая в краткосрочной перспективе», — сказал собеседник агентства.

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что военные из США находятся на одной базе с россиянами, подчеркнув, что у последних нет ни возможности контактировать с американцами, ни доступа к их военной технике и оборудованию.

Хунта, захватившая власть в Нигере в июле 2023 года в результате военного переворота, потребовала, чтобы США убрали свой воинский контингент с территории страны. По состоянию на начало мая 2024 года, американское командование пытается спланировать и провести вывод 1000 военных из Нигера.

До военного переворота американские военные рассматривали Нигер как ключевую базу при проведении контртеррористических операций в регионе. После переворота, писали американские СМИ, новые власти Нигера все активнее стали сотрудничать с Россией.

В заметках CNN и Reuters не уточняется, о каких «российских военных» идет речь, однако ранее сообщалось, что в Нигер входит в зону интересов «Африканского корпуса» — структуры в составе Минобороны РФ, которая должна заменить ЧВК Вагнера в странах Африки. Washighton Post писала в середине апреля, что находящихся в Нигере россиян представили в эфире местного ТВ как «военных инструкторов».

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