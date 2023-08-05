Демонстрация в городе Ниамей, столице Нигера, в поддержку военного переворота. 3 августа 2023 года Djibo Issifou / dpa / picture-alliance / Scanpix / LETA

Через неделю после военного переворота в Нигере свергнутый президент страны Мохамед Базум опубликовал в газете The Washington Post колонку, в которой призвал США и мировое сообщество восстановить конституционный порядок в стране, а также оградить африканский регион от влияния России через ЧВК Вагнера. Базум назвал себя заложником и «лишь одним из сотен граждан», незаконно задержанных в ходе переворота.

По открытому приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион может попасть под влияние России через ЧВК Вагнера, чей жестокий террор проявился в полной мере в Украине.

«Боко харам» и другие террористические движения наверняка воспользуются нестабильностью в Нигере, используя нашу страну в качестве плацдарма для нападения на соседние государства и подрыва безопасности и свободы во всем мире.

В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок.

ЧВК Вагнера активно действует в Мали и Буркина-Фасо — соседних с Нигером странах. Вскоре после переворота в Нигере стало известно, что совершившие его военные побывали в Мали — есть версия, что целью визита было заручиться поддержкой ЧВК Вагнера. CNN на ссылкой на малийские власти пишет, что военные обсуждали «способы укрепления сотрудничества стран в области безопасности».

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В городе Ниамей, столице Нигера, после переворота состоялась уличная акция в его поддержку. Некоторые демонстранты пришли на нее с российскими флагами и плакатами «Да здравствует Путин».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обращении президента Нигера к мировому сообществу, заявил, что «вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему».

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Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Президентская гвардия отстранила Мохамеда Базума от власти, объявила о закрытии границы, введении комендантского час и приостановке работы всех учреждений. Генерал Абдурахман Тчиани, возглавляющий президентскую гвардию, объявил себя новым главой государства.

Страны Запада потребовали немедленно освободить Базума. Евросоюз ввел санкции против Нигера, а также приостановил финансовую поддержку страны (около 40% бюджета Нигера обеспечивают иностранные доноры) до восстановления законного правительства. Такое же решение пригрозили принять США — один из главных доноров Нигера, пишет Reuters.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), объединяющее Западной Африки, ввело санкции, включающие прекращение всех коммерческих операций с Нигером, замораживание активов страны в региональном центральном банке и приостановку всей финансовой помощи. Энергетическая компания Нигера заявила, что Нигерия прекратила поставки электроэнергии, что привело к повсеместным отключениям света. Сама Нигерия эти сведения не подтвердила, отмечет «Би-би-си».

Как сообщило 29 июля агентство Associated Press, Африканский союз, объединяющий 55 стран континента, выдвинул военным в Нигере ультиматум с требованием вернуть власть законному правительству в течение 15 дней. Вскоре с подобным требованием выступил ЭКОВАС, пригрозив применением силы. При этом представитель союза по политическим делам Абдель-Фатау Муса подчеркнул, что военное вмешательство — это самый крайний вариант урегулирования конфликта, пишет «Аль-Джазира».

Генерал Абдурахман Тчиани заявил, что «отказывается поддаваться любому давлению», откуда бы оно ни исходило. Он назвал санкции против Нигера «циничными и беззаконными», добавив, что их главная цель — «унизить» силы безопасности Нигера и сделать страну неуправляемой, передает France 24.

В поддержку переворота выступили Мали и Буркина-Фасо (где активно действует ЧВК Вагнера). Этими странами управляют военные, пришедшие к власти в результате переворотов в течение последних нескольких лет. Они объявили, что «любое военное вмешательство в дела Нигера будет равносильно объявлению им войны», и добавили, что «интервенция в Нигер может дестабилизировать весь регион».

Как произошел переворот в Нигере

Президента Нигера свергла его гвардия. Россия и Запад осудили переворот. А Пригожин поддержал его На улицах столицы Нигера — митинги с российскими флагами и лозунгами про ЧВК Вагнера

Как произошел переворот в Нигере

Президента Нигера свергла его гвардия. Россия и Запад осудили переворот. А Пригожин поддержал его На улицах столицы Нигера — митинги с российскими флагами и лозунгами про ЧВК Вагнера