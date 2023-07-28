Сторонники госпереворота в городе Ниамей, столице Нигера. 27 июля 2023 года Sam Mednick / AP / Scanpix / LETA

В Нигере совершен государственный переворот. Генерал Абдурахман Тчиани, возглавляющий президентскую гвардию Нигера, объявил себя новым главой государства, пишет BBC News.

Выступая 28 июля с обращением к гражданам республики в эфире национального телевидения, он заявил, что возглавил Национальный совет по защите отечества. Этот совет создали мятежники, совершившие военный переворот в Нигере.

26 июля действующего главу государства Мохамеда Базума заблокировали в президентском дворце в столице страны Ниамее солдаты его гвардии. Спустя несколько часов в телеэфире было показано обращение группы военных о том, что президент Нигера отстранен от власти. Заявление зачитал генерал-полковник Амаду Абдраман в окружении девяти военнослужащих в форме. Он сообщил, что «силы обороны и безопасности» Нигера решили положить конец режиму Базума, который плохо справлялся с управлением и обеспечением безопасности страны. Также он анонсировал, что в республике закрываются государственные границы, вводится комендантский час и приостанавливается работа всех учреждений.

Как сообщалось, президент Базум находился в безопасности под стражей мятежников. При этом он даже поддерживал контакты с некоторыми мировыми лидерами и заявлял, что не намерен отказываться от власти и будет вести переговоры с мятежниками. 27 июля Генштаб Нигера объявил, что вооруженные силы республики переходят на сторону мятежной президентской гвардии.

Нигер — одна из беднейших стран мира. Республика расположена в Западной Африке в регионе Сахель — переходном районе саванн между пустыней Сахарой на севере и южными плодородными землями.

В 1960 году Нигер обрел независимость от Франции, но ее влияние в республике сохраняется. Ранее в стране произошли четыре военных переворота. Мохамед Базум — седьмой президент Нигера, занявший пост в 2021 году. Как пишет Reuters, избрание Базума стало первой демократической сменой власти в стране с момента обретения независимости.

Базум поддерживал контакты с властями Украины, он выступал в поддержку ее территориальной целостности и присоединился к «Крымской платформе» — дипломатической инициативе по возвращению контроля Киева над аннексированным властями России Крымом.

Базума взяли под стражу накануне саммита «Россия — Африка», который российские власти устроили 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Делегация Нигера была в числе африканских стран, проигнорировавших это мероприятие.

Нигер считается важным союзником Запада по сдерживанию незаконной миграции, а также исламистских экстремистских формирований в регионе. Как пишет АР, в Сахеле действуют такие террористические группировки как «Боко Харам», «Исламское государство» и филиал «Аль-Каеды» — «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». По данным ООН, только за первое полугодие 2023-го в Западной Африке были зафиксированы более 1800 экстремистских нападений, в результате которых погибли почти 4600 человек.

В Нигере дислоцированы более тысячи американских и французских военнослужащих. США заявляли, что с 2012 года предоставили Нигеру более 500 миллионов долларов в виде военной помощи. В марте 2023 года Нигер посещал госсекретарь США Энтони Блинкен, который назвал республику «образцом демократии» и объявил о предоставлении ее прямой помощи в размере еще 150 миллионов долларов.

В граничащих с Нигером странах — Мали, Буркина-Фасо и Гвинее — также сравнительно недавно происходили военные перевороты. По данным Reuters, нынешний переворот в Нигере — уже седьмой по счету в Западной и Центральной Африке с 2020 года.

При этом, напоминает «Би-би-си», в Мали и Буркина-Фасо после переворотов резко возросло влияние и присутствие российской ЧВК Вагнера. Африка давно входит в сферу бизнес-интересов основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Западные страны резко осудили военный переворот в Нигере. МИД РФ также назвал смену власти в республике «антиконституционной затеей». «В таких случаях всегда занимаем четкую позицию. Подтверждаем нашу позицию, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок», — говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

При этом в связанных с ЧВК Вагнера телеграм-каналах 27 июля распространили заявление Пригожина, в котором он назвал переворот в Нигере хорошей новостью и результатом давно назревшего освобождения республики от колонизаторов. Он также предложил мятежникам в Нигере предоставить своих бойцов для наведения порядка в стране.

«То, что произошло в Нигере, есть не что иное, как борьба народа Нигера со своими колонизаторами. С колонизаторами, которые пытаются навязать им свои условия и правила жизни и удержать их в том состоянии, в котором Африка была сотни лет назад, — цитирует Reuters заявление Пригожина. — Фактически это означает завоевание независимости. Остальное будет зависеть от народа Нигера». Агентство отмечает, что голос на записи похож на Пригожина, но стопроцентно подтвердить это журналисты не могут.

В тот же день в столице Нигера Ниамее проходили митинги сторонников мятежников, на которых местные жители размахивали российскими флагами и выкрикивали лозунги в поддержку ЧВК Вагнера, сообщает АР.

Переворот в Нигере приносит еще больше нестабильности в регионе, заключает агентство. «Мы являемся свидетелями того, что весь пояс к югу от Сахары становится крайне проблемным регионом», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Что делает ЧВК Вагнера в Африке

Бойцы ЧВК Вагнера уже год находятся в Мали. Они совершают массовые убийства и грабят мирных жителей При этом наемники не смогли помочь властям страны в борьбе с их противниками. Главное из доклада проекта All Eyes On Wagner

Что делает ЧВК Вагнера в Африке

Бойцы ЧВК Вагнера уже год находятся в Мали. Они совершают массовые убийства и грабят мирных жителей При этом наемники не смогли помочь властям страны в борьбе с их противниками. Главное из доклада проекта All Eyes On Wagner