В Киеве прошел саммит «Крымская платформа» с участием США, всех стран ЕС и НАТО. Зеленский позвал Россию на форум, чтобы исправить «историческую ошибку»

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Участники саммита «Крымская платформа» в Киеве. 23 августа 2021 года Министерство иностранных дел Украины / EPA / Scanpix / LETA

23 августа в Киеве прошел учредительный саммит «Крымская платформа» — это международная переговорная площадка, призванная . Саммит состоялся за день до 30-летия независимости Украины, которое приходится на 24 августа. В форуме приняли участие представители 46 стран: кроме Украины это США, все страны Евросоюза и все страны НАТО. В конференции участвовали девять президентов, четыре премьер-министра, 17 глав МИД или их заместителей, а также послы стран в Украине.

США на саммите представляла министр энергетики Дженнифер Гренголм. Власти Германии отправили на форум министра экономики и энергетики Петера Альтмайера. 22 августа Киев посетила канцлер Германии Ангела Меркель, которая встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, но она не осталась на саммит.

Власти Украины провели «Крымскую платформу», чтобы сделать тему Крыма одним из приоритетов государственной политики и вернуть ее в информационную повестку. Президент Украины Владимир Зеленский задумался над этим после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2019 года, писала «Русская служба «Би-би-си»», ссылаясь на источники.

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По задумке украинских властей, «Крымская платформа» будет работать постоянно, вплоть до возвращения Крыма в состав Украины. Офисы «Крымской платформы» планируют открыть в нескольких странах. «Мы не проводим этот саммит ради самого саммита. Крым не должен исчезнуть с повестки дня еще на семь лет», — заявил Владимир Зеленский на открытии форума. Он призвал участников саммита решить конкретные проблемы Крыма, среди которых «усиление санкций, защита прав человека, преодоление экологических и экономических последствий оккупации».

В числе участников не было России, хотя сначала ее приглашали на саммит. В январе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Россия может приехать на «Крымскую платформу», но только для того, чтобы обсудить «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила в декабре 2020 года, что Россия не против сотрудничества с «Крымской платформой», если на этой площадке станут обсуждать «восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова». Но в итоге Россию на саммит не пригласили, чтобы не превращать мероприятие в цирк, рассказали источники «Русской службы «Би-би-си» в Киеве.

Перед саммитом глава МИД России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» «очередным шабашем», где «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что усилия Украины вернуть Крым воспринимаются «как угроза агрессии против двух субъектов РФ». Она также предупредила, что участие любых стран и организаций в «Крымской платформе» будет восприниматься «как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность».

После открытия саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле относятся к проходящему в Киеве форуму «как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране… как к антироссийскому мероприятию».

Участники саммита в своей декларации осудили «временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма». Страны-участницы согласились продолжить вводить «политические, дипломатические и ограничительные меры» в отношении России из-за присоединения Крыма. Также они призвали Россию «выполнять свои обязательства как государства-оккупанта», прекратить нарушать права человека в Крыму и допустить в регион международных наблюдателей и правозащитников.

Владимир Зеленский на саммите пригласил Россию участвовать в «Крымской платформе» «для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее (России) исторической трагической ошибки». Зеленский пообещал, что декларацию саммита помимо участников «Крымской платформы» смогут подписать другие страны и в ней «всегда будет строка для подписи представителя РФ». Украинский президент допустил, что представитель России поставит свою подпись под декларацией «на последнем саммите «Крымской платформы» в Ялте».

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