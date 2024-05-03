Россия сбросила авиабомбы на Харьков. Под удар попали трамвай и жилые дома

Российские войска днем 3 мая обстреляли Харьков управляемыми авиационными бомбами, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Как сообщил глава Харькова Игорь Терехов, под российский удар попала жилая застройка в Холодногорском районе. По предварительной информации, повреждения получил трамвай, перевозивший пассажиров. Разрушены несколько частных домов, под завалами находятся люди, добавил глава города.

По предварительной информации, при ударе один человек погиб и два пострадали, сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам, погибла пожилая женщина. У одного из пострадавших, 78-летнего мужчины, выявили острую реакцию на стресс, уточнил глава Харьковской области Олег Синегубов.

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