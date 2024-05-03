«Коммерсант»: Крымский мост в октябре 2022 года взорвали при помощи СВУ, в котором использовалось твердое ракетное топливо

Крымский мост в октябре 2022 года взорвали с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), в котором вместо промышленной взрывчатки использовалось твердое ракетное топливо, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы.

Согласно выводам экспертов, мощность взрывного устройства составляла десять тонн в тротиловом эквиваленте. Издание отмечает, что взрывчатое вещество было спрятано под полиэтиленовой пленкой, плотный слой которой выступил в роли оболочки для устройства.

По версии следствия, 22 паллеты с этой пленкой весом 22,7 тонны отправили из Одессы в Болгарию в августе 2022 года. Оттуда через Грузию груз доставили в Ереван. Там его растаможили, заменив часть сопроводительных документов. После этого паллеты вернули в Грузию.

В начале октября пленку перевезли через грузино-российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», после чего отправили на оптовую базу в Армавире в Краснодарском крае. Там паллеты загрузили в автомобиль с прицепом, которым управлял россиянин Махир Юсубов. Он погиб при взрыве.

Эксперты полагают, что детонатор, скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора «в момент прохождения заранее заданной точки маршрута». Для детонации устройства использовалось «вещество на основе гексогена, наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8», говорится в материале.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. В результате одна из веток автомобильной части моста частично обрушилась, а на железнодорожной части загорелся состав с цистернами.

В августе 2023 года глава СБУ Василий Малюк заявил, что разработкой плана взрыва и его реализацией занимался лично он и двое его доверенных сотрудников. Малюк оценил мощность взрывчатки в 21 тонну в тротиловом эквиваленте.

Он не раскрыл подробностей того, как украинская спецслужба доставила взрывчатку к мосту, но подтвердил информацию о пленке, которая смогла скрыть взрывчатое вещество. Также Малюк заявил, что СБУ удалось деактивировать российские системы РЭБ, которые глушат GPS-датчики, что позволило взорвать грузовик на середине моста.

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