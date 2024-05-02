В США умер еще один свидетель, рассказавший о дефектах самолетов Boeing

Умер Джошуа Дин, работавший в компании Spirit AeroSystems — поставщике Boeing, который одним из первых рассказал о проблемах на производстве комплектующих для авиаконцерна.

Дин, пишет The Seattle Times, жил в городе Уичито, штат Канзас, где базируется Spirit AeroSystems. Как отмечает издание, Дину было 45 лет и он «вел здоровый образ жизни». Две недели назад, сообщила тетя Дина Кэрол Парсон, он обратился к врачам с жалобами на проблемы с дыханием.

У Дина диагностировали пневмонию и тяжелую бактериальную инфекцию, вызванную устойчивым к антибиотикам золотистым стафилококком, рассказала она. Его сначала лечили в больнице в Уичито, а затем в клинике в Оклахоме, куда экстренно транспортировали на вертолете. В числе прочего, Дину проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом . Однако состояние его ухудшилось, начал развиваться сепсис и гангрена, врачи рассматривали возможность ампутации обеих рук и обеих ног. Через две недели после госпитализации Дин умер.

Дин давал показания по иску к акционерам Spirit AeroSystems. Он заявил, что в 2022 году обнаружил грубые нарушения при производстве Boeing 737 MAX. Руководство компании, уверял Дин, проигнорировало обнаруженные им нарушения, а его самого уволили. Дин счел увольнение местью за свои высказывания и подал иск.

В начале марта в штате Южная Каролина был найден мертвым бывший менеджер по контролю качества Boeing Джон Барнетт, который также неоднократно критиковал производственные стандарты компании. Тело 62-летнего Барнетта обнаружили в автомобиле на парковке возле отеля. По данным полиции округа Чарльстон, Барнетт умер от нанесенного самому себе огнестрельного ранения. Полиция проводит расследование обстоятельств смерти Барнетта, результаты которого, по состоянию на 2 мая, обнародованы не были.

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