Генеральный директор Boeing Дэйв Калхун Rod Lamkey / CNP / AdMedia / Scanpix / LETA

Boeing объявил о перестановках в руководстве из-за усугубляющихся проблем с безопасностью лайнеров. Компания находится в кризисе на протяжении нескольких лет — со времени двух катастроф новейших лайнеров 737 Max 8. Недавний инцидент с самолетом Alaska Airlines (во время полета у него оторвалась заглушка, установленная на месте двери аварийного выхода) показал, что действующее руководство не смогло найти решения этих проблем.

Как было объявлено, генеральный директор Boeing Дэйв Калхун уйдет со своего поста в конце 2024 года. Стэн Дил, глава дочерней авиакомпании Boeing Commercial Airplanes, выпускающей гражданские авиалайнеры, покинет ее немедленно. Также в ближайшее время у Boeing поменяется председатель совета директоров — занимающий этот пост Ларри Келлнер не будет выставлять свою кандидатуру на переизбрание на ежегодном собрании акционеров в мае.

Дэйв Калхун пришел в Boeing четыре года назад — в январе 2020 года. Его уже тогда рассматривали как антикризисного менеджера: Калхуну нужно было восстановить репутацию компании после двух авиакатастроф лайнеров 737 Max 8, вызванных конструкционными дефектами. В этих катастрофах погибли 346 человек.

29 октября 2018 года в Индонезии разбился новейший Boeing 737 Max 8 компании Lion Air, погибли 189 человек. 10 марта 2019 года в Эфиопии при крушении такого же самолета Ethiopian Airlines погибли 157 человек. Расследование показало, что причиной обеих катастроф стала конструктивная особенность Boeing 737 Max. В обоих самолетах были неисправны датчики скорости — из-за чего в них автоматически включалась система помощи при пилотировании. Система, опираясь на показания неисправных датчиков, считала, что у самолета недостаточно высокая скорость и чтобы «помочь» пилотам в борьбе со , направляла самолеты вниз к земле.

Однако поправить дела компании Калхуну не удалось: за четыре года под его руководством она потеряла 43% стоимости. При этом главный конкурент Boeing, европейский концерн Airbus, за то же время вырос в цене примерно на 20% — несмотря на то, что в 2020 году во время пандемии ковида, как и Boeing, в течение нескольких недель обесценился в три раза из-за общемирового ограничения на полеты.

С приходом Калхуна Boeing попытался обновить подход к вопросам безопасности. В компании была введена должность главного специалиста по безопасности и пересмотрена система взаимодействия по этому вопросу между разными подразделениями. Кроме того, в Boeing появилась программа «Speak Up», в рамках которой любой сотрудник мог конфиденциально сообщить о проблемах с безопасностью и получить ответ на свою жалобу.

Тем не менее, как пишет Bloomberg, во главу угла при Калхуне ставились не стандарты безопасности, а оптимизация финансовых процессов и финансовые показатели. В отличие от Airbus, которая полностью контролировала процесс сборки своих самолетов, Boeing еще в 2005 году вывела из своего состава компанию Spirit AeroSystems, занимавшуюся непосредственной сборкой лайнеров. Это решение, в частности, обернулось серьезными проблемами во время ковидного кризиса: Spirit AeroSystems в целях экономии пришлось сократить 6800 сотрудников, что неизбежно сказалось на скорости и качестве производства. Если бы компания не была независимой и имела бы доступ к финансовым ресурсам Boeing, этого наверняка бы удалось избежать.

В итоге за несколько лет Boeing не удалось ни улучшить финансовые показатели, ни догнать Airbus, ни решить проблемы с безопасностью и качеством. Весной 2023 года Boeing объявил о сокращении поставок 737 Max — именно из-за вопросов к качеству комплектующих. В декабре компания сообщила, что в двух самолетах обнаружен незакрепленный болт в тяге управления рулем направления — и рекомендовала авиакомпаниям проверить все 1370 уже поставленных лайнеров 737 Max.

5 января 2024 года у Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines, следовавшего из Портленда в Онтарио, прямо во время полета оторвалась заглушка, установленная на месте двери аварийного выхода. Пилотам удалось вернуть самолет в аэропорт вылета, в результате инцидента никто не пострадал.

Вскоре гендиректор Alaska Airlines Бен Миникуччи сообщил, что авиакомпания обнаружила «несколько незатянутых болтов» на многих самолетах 737 Max 9. Федеральное авиационное управление США распорядилось временно приостановить эксплуатацию 737 Max 9 и начало масштабные проверки. Они продолжались шесть недель и затронули как Boeing, так и Spirit AeroSystems.

По итогам проверок эксперты указали, что, несмотря на попытки пересмотреть подходы к вопросам безопасности, процедуры контроля в компании остались неэффективными, а связь между высшим руководством и сотрудниками по этому вопросу фактически отсутствует. Как сформулировал Bloomberg, «плохие новости с заводов просто не доходили до руководителей на другом конце страны». В отчете также указывалось, что система «Speak Up» не заработала должным образом — работники не верили, что их анонимность будет защищена и что они вообще получат ответ на свое сообщение.

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Из-за инцидента с лайнером Alaska Airlines американский Минюст начал уголовное расследование. В 2021 году Boeing в рамках расследования двух катастроф 737 Max 8 заключил с властями сделку: компания в обмен на прекращение уголовного преследования выплатила 2,5 миллиарда долларов штрафа и обязалась ужесточить контроль качества, а также в течение трех следующих лет незамедлительно сообщать властям о любых нарушениях производственного процесса, о которых ей стало известно. Теперь Минюст предполагает, что Boeing не сделал этого — и это привело к инциденту с дверной заглушкой.

Последним фактором, приведшим к отставке генерального директора компании, стало усилившееся давление со стороны контрагентов. По данным Bloomberg, генеральные директора United Airlines, Southwest Airlines и American Airlines потребовали от руководства Boeing созвать совещание — без присутствия Калхуна, — чтобы высказать свои опасения по поводу действий авиапроизводителя. Bloomberg называет сам факт просьбы о встрече за спиной руководителя Boeing «безумным», при этом отмечая, что, по данным источников, авиакомпании перед этим заручились поддержкой других представителей отрасли и законодателей в Вашингтоне.

Кто станет новым CEO компании, пока неясно. В деловых медиа предполагают, что это может быть как человек из Boeing (например, Стефани Поуп, которая была операционным директором), так и кто-то извне — среди прочих, в числе кандидатур называются гендиректор General Electric Ларри Калп и председатель совета директоров American Airlines Грэг Смит.

Как полагают отраслевые эксперты, восстановление репутации Boeing может занять годы. Компании необходимо будет полностью перезагрузить рабочие процессы, связанные с безопасностью, а также переосмыслить протоколы поставок, сборки и контроля качества.

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