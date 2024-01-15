Boeing теряет репутацию и отстает от Airbus Bloomberg: американская компания установила «золотой стандарт» производства самолетов, но теперь близка к кризису

Салон самолета Boeing 737 Max 9 c вырванной дверью аварийного выхода, 10 января 2024 года Lindsey Wasson / AP / Scanpix / LETA

Инцидент с оторвавшейся в полете дверью лайнера Boeing 737 Max стал для американской корпорации уже третьим происшествием в линейке этих самолетов за последние несколько лет. Несмотря на то, что в этот раз, в отличие от двух предыдущих аварий, никто из пассажиров серьезно не пострадал, произошедшее может сильно повлиять на будущее компании, пишет Bloomberg. Агентство называет основной проблемой авиапроизводителя стремление к финансовой оптимизации, в рамках которой многие процессы были отданы субподрядчикам. По мнению экспертов, из-за этого Boeing «потерял свою ДНК». Теперь компании предстоит серьезно оценить свою дальнейшую стратегию — и, вероятно, взять тактическую паузу, которая еще сильнее отбросит ее назад в конкуренции с ее основным соперником, европейским производителем самолетов Airbus.

5 января у пассажирского самолета Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines, вылетевшего из аэропорта Портленда рейсом в Онтарио, в полете на высоте около пяти тысяч метров оторвалась заглушка двери аварийного выхода, расположенного в середине салона по левому борту. Лайнер экстренно развернулся и спустя десять минут приземлился в аэропорту вылета. На борту находились 171 пассажир и шестеро членов экипажа. Никто из них не пострадал.

По свидетельствам пассажиров, сидевших в нескольких рядах от аварийного выхода, в тот момент в салоне началась паника, а в оторвавшийся люк улетали вещи и телефоны (один из айфонов позже нашли на земле в рабочем состоянии с открытым на экране чеком за оплату багажа). Бортпроводники пытались успокоить людей, но из-за гула ветра в салоне их было почти не слышно.

Girls» trip turned into emergency landing trip… #alaska #alaskaair vy 🍓

На следующий день Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило полеты некоторых самолетов этой модели Boeing до выяснения обстоятельств инцидента. Компания Alaska Airlines поддержала это решение и заявила о временном «приземлении» всех своих 65 бортов Boeing 737 Max.

Проверки, проведенные Alaska Airlines и вторым крупным эксплуатантом Boeing 737 Max в США, американской авиакомпанией United, показали, что на некоторых самолетах были не до конца затянуты болты крепления заглушки двери аварийного выхода. При этом борт Alaska Airlines с оторвавшейся дверью был практически новым — его произвели в 2023 году, а эксплуатировать его компания начала только 31 октября.

После инцидента, как сообщал Bloomberg, генеральный директор Boeing Дэвид Калхун обратился к сотрудникам «сдерживая слезы», и заявил, что компания должна признать ошибки и подойти к вопросу безопасности «со 100% и полной прозрачностью на каждом этапе». «У меня есть дети и внуки, и у вас тоже. Это имеет значение. Каждая деталь имеет значение», — сказал Калхун, комментируя фотографии из салона самолета с оторванной дверью.

Инцидент с оторванной дверью стал для Boeing уже третьим за последние несколько лет в череде происшествий, серьезно подорвавших репутацию компании, пишет Bloomberg. И несмотря на то, что никто из пассажиров серьезно не пострадал, это происшествие представляет собой яркое проявление нарушений процессов в компании, когда-то установившей «золотой стандарт» производства самолетов, отмечает издание.

В октябре 2018 года потерпел крушение самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, вылетевший из аэропорта Джакарты в Индонезии и упавший в море. В марте 2019 года произошла еще одна катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopean Airlines, летевшим из Аддис-Абебы в Найроби и упавшим через семь минут после взлета. В первой авиакатастрофе погибли 189 человек, во второй — 157 человек. В обоих случаях основной причиной катастрофы стал сбой бортовой системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS), которая в нормальном режиме должна предотвращать выход самолета на закритические углы атаки с последующим сваливанием. Потери Boeing от этих двух катастроф составили не менее 20 миллиардов долларов.

Теперь спасти репутацию Boeing могут только полная перезагрузка и переосмысление протоколов поставки, сборки самолетов и контроля качества работ, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в самой компании, ее ключевых клиентов и регулирующие органы. Однако этот процесс растянется на годы и, вероятно, потребует тактической паузы в соперничестве Boeing с его основным конкурентом — европейским производителем самолетов Airbus.

В течение многих лет давление на обе компании со стороны рынка росло, заставляя их увеличивать темпы производства. Оптимизируя финансовые процессы, Boeing отдал значительную часть производства основных компонентов и контроля качества субподрядчикам. Большая часть работ над самолетами Boeing выполняется в штате Канзас, где базируется его основной подрядчик Spirit AeroSystems, который строит 70% планера для 737 Max, а окончательная сборка самолета происходит на заводе, расположенном более чем в двух тысячах километров оттуда в штате Вашингтон. Airbus же пошел другим путем — и оставил большинство процессов внутри компании, пишет Bloomberg.

При этом, как отмечают в разговоре с изданием эксперты, Boeing испытывает постоянные и системные проблемы с контролем качества. Крупные покупатели его самолетов, как утверждает Bloomberg, «годами умоляли» Boeing перестать беспокоиться о финансовых показателях и вернуться к стратегии «строить меньше, но правильно» — однако это привело бы к замедлению процессов, и в итоге сильно отбросило бы компанию назад в конкуренции с Airbus, которая не сталкивалась с такой чередой происшествий и сохраняет более высокий темп производства.

Бывшие руководители Boeing и крупные клиенты компании считают, что ее возрождение в значительной степени будет зависеть от возврата к стратегии, ориентированной на инженерные решения и безопасность, результатом которой стало появление таких лайнеров, как Boeing 747 Jumbo и широкофюзеляжного Boeing 777 — да и самого Boeing 737, чья безопасность не вызывала сомнений до появления линейки лайнеров 737 Max. По словам бывшего президента компании-производителя авиационных двигателей Pratt & Whitney Пола Адамса, великим Boeing стал именно потому, что строил лучшие самолеты в мире. «Когда они перешли к попыткам финансовой оптимизации, они потеряли свою ДНК, которая сделала их великой компанией», — говорит Адамс.

Однако при этом альтернативы самолетам семейства 737 Max сейчас практически нет. Эти лайнеры составляют неотъемлемую часть мирового авиапарка, а очередь ожидания одного из его ближайших конкурентов, семейства самолетов Airbus A320neo, растянулась на несколько лет. Создание же нового узкофюзеляжного лайнера такого класса потребует не менее десяти лет как у Boeing, так и у Airbus, отмечает Bloomberg.

После инцидента с оторванной дверью «поспешных» перестановок в руководстве по словам источников Bloomberg, компания не планирует. Дэвид Калхун занимает свой пост недавно — он стал гендиректором в январе 2020 года, когда компании нужно было выйти из кризиса после двух авиакатастроф Boeing 737 Max. Срок его полномочий, отмечает Bloomberg, пока неясен — особенно учитывая то, что недавно новым главным операционным директором компании была назначена финансистка Стефани Поуп, которую многие аналитики сочли преемницей Калхуна. От комментариев в самой компании отказались.