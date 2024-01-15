Boeing теряет репутацию и отстает от Airbus Bloomberg: американская компания установила «золотой стандарт» производства самолетов, но теперь близка к кризису
Инцидент с оторвавшейся в полете дверью лайнера Boeing 737 Max стал для американской корпорации уже третьим происшествием в линейке этих самолетов за последние несколько лет. Несмотря на то, что в этот раз, в отличие от двух предыдущих аварий, никто из пассажиров серьезно не пострадал, произошедшее может сильно повлиять на будущее компании, пишет Bloomberg. Агентство называет основной проблемой авиапроизводителя стремление к финансовой оптимизации, в рамках которой многие процессы были отданы субподрядчикам. По мнению экспертов, из-за этого Boeing «потерял свою ДНК». Теперь компании предстоит серьезно оценить свою дальнейшую стратегию — и, вероятно, взять тактическую паузу, которая еще сильнее отбросит ее назад в конкуренции с ее основным соперником, европейским производителем самолетов Airbus.
5 января у пассажирского самолета Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines, вылетевшего из аэропорта Портленда рейсом в Онтарио, в полете на высоте около пяти тысяч метров оторвалась заглушка двери аварийного выхода, расположенного в середине салона по левому борту. Лайнер экстренно развернулся и спустя десять минут приземлился в аэропорту вылета. На борту находились 171 пассажир и шестеро членов экипажа. Никто из них не пострадал.
По свидетельствам пассажиров, сидевших в нескольких рядах от аварийного выхода, в тот момент в салоне началась паника, а в оторвавшийся люк улетали вещи и телефоны (один из айфонов позже нашли на земле в рабочем состоянии с открытым на экране чеком за оплату багажа). Бортпроводники пытались успокоить людей, но из-за гула ветра в салоне их было почти не слышно.
На следующий день Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило полеты некоторых самолетов этой модели Boeing до выяснения обстоятельств инцидента. Компания Alaska Airlines поддержала это решение и заявила о временном «приземлении» всех своих 65 бортов Boeing 737 Max.
Проверки, проведенные Alaska Airlines и вторым крупным эксплуатантом Boeing 737 Max в США, американской авиакомпанией United, показали, что на некоторых самолетах были не до конца затянуты болты крепления заглушки двери аварийного выхода. При этом борт Alaska Airlines с оторвавшейся дверью был практически новым — его произвели в 2023 году, а эксплуатировать его компания начала только 31 октября.
После инцидента, как сообщал Bloomberg, генеральный директор Boeing Дэвид Калхун обратился к сотрудникам «сдерживая слезы», и заявил, что компания должна признать ошибки и подойти к вопросу безопасности «со 100% и полной прозрачностью на каждом этапе». «У меня есть дети и внуки, и у вас тоже. Это имеет значение. Каждая деталь имеет значение», — сказал Калхун, комментируя фотографии из салона самолета с оторванной дверью.
Инцидент с оторванной дверью стал для Boeing уже третьим за последние несколько лет в череде происшествий, серьезно подорвавших репутацию компании, пишет Bloomberg. И несмотря на то, что никто из пассажиров серьезно не пострадал, это происшествие представляет собой яркое проявление нарушений процессов в компании, когда-то установившей «золотой стандарт» производства самолетов, отмечает издание.
В октябре 2018 года потерпел крушение самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, вылетевший из аэропорта Джакарты в Индонезии и упавший в море. В марте 2019 года произошла еще одна катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopean Airlines, летевшим из Аддис-Абебы в Найроби и упавшим через семь минут после взлета. В первой авиакатастрофе погибли 189 человек, во второй — 157 человек. В обоих случаях основной причиной катастрофы стал сбой бортовой системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS), которая в нормальном режиме должна предотвращать выход самолета на закритические углы атаки с последующим сваливанием. Потери Boeing от этих двух катастроф составили не менее 20 миллиардов долларов.
Теперь спасти репутацию Boeing могут только полная перезагрузка и переосмысление протоколов поставки, сборки самолетов и контроля качества работ, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в самой компании, ее ключевых клиентов и регулирующие органы. Однако этот процесс растянется на годы и, вероятно, потребует тактической паузы в соперничестве Boeing с его основным конкурентом — европейским производителем самолетов Airbus.
В течение многих лет давление на обе компании со стороны рынка росло, заставляя их увеличивать темпы производства. Оптимизируя финансовые процессы, Boeing отдал значительную часть производства основных компонентов и контроля качества субподрядчикам. Большая часть работ над самолетами Boeing выполняется в штате Канзас, где базируется его основной подрядчик Spirit AeroSystems, который строит 70% планера для 737 Max, а окончательная сборка самолета происходит на заводе, расположенном более чем в двух тысячах километров оттуда в штате Вашингтон. Airbus же пошел другим путем — и оставил большинство процессов внутри компании, пишет Bloomberg.
При этом, как отмечают в разговоре с изданием эксперты, Boeing испытывает постоянные и системные проблемы с контролем качества. Крупные покупатели его самолетов, как утверждает Bloomberg, «годами умоляли» Boeing перестать беспокоиться о финансовых показателях и вернуться к стратегии «строить меньше, но правильно» — однако это привело бы к замедлению процессов, и в итоге сильно отбросило бы компанию назад в конкуренции с Airbus, которая не сталкивалась с такой чередой происшествий и сохраняет более высокий темп производства.
Бывшие руководители Boeing и крупные клиенты компании считают, что ее возрождение в значительной степени будет зависеть от возврата к стратегии, ориентированной на инженерные решения и безопасность, результатом которой стало появление таких лайнеров, как Boeing 747 Jumbo и широкофюзеляжного Boeing 777 — да и самого Boeing 737, чья безопасность не вызывала сомнений до появления линейки лайнеров 737 Max. По словам бывшего президента компании-производителя авиационных двигателей Pratt & Whitney Пола Адамса, великим Boeing стал именно потому, что строил лучшие самолеты в мире. «Когда они перешли к попыткам финансовой оптимизации, они потеряли свою ДНК, которая сделала их великой компанией», — говорит Адамс.
Однако при этом альтернативы самолетам семейства 737 Max сейчас практически нет. Эти лайнеры составляют неотъемлемую часть мирового авиапарка, а очередь ожидания одного из его ближайших конкурентов, семейства самолетов Airbus A320neo, растянулась на несколько лет. Создание же нового узкофюзеляжного лайнера такого класса потребует не менее десяти лет как у Boeing, так и у Airbus, отмечает Bloomberg.
После инцидента с оторванной дверью «поспешных» перестановок в руководстве по словам источников Bloomberg, компания не планирует. Дэвид Калхун занимает свой пост недавно — он стал гендиректором в январе 2020 года, когда компании нужно было выйти из кризиса после двух авиакатастроф Boeing 737 Max. Срок его полномочий, отмечает Bloomberg, пока неясен — особенно учитывая то, что недавно новым главным операционным директором компании была назначена финансистка Стефани Поуп, которую многие аналитики сочли преемницей Калхуна. От комментариев в самой компании отказались.