В США нашли мертвым бывшего сотрудника Boeing Джона Барнетта. Он судился с компанией, обвиняя ее в нарушении производственных стандартов

WTHR / Youtube

В штате Южная Каролина 9 марта был найден мертвым бывший менеджер по контролю качества Boeing Джон Барнетт, который неоднократно критиковал производственные стандарты компании. Тело 62-летнего мужчины обнаружили в автомобиле на парковке возле отеля. По данным полиции округа Чарльстон, Барнетт умер от нанесенного самому себе огнестрельного ранения.

«Мы опечалены смертью господина Барнетта, наши мысли с его семьей и друзьями», — заявили в Boeing.

В Чарльстоне Барнетт давал показания в рамках судебного процесса против компании, его опрашивали представители Boeing и собственный адвокат. В субботу, 9 марта, должен был состояться очередной допрос, но мужчина на него уже не явился, пишет BBC News.

Джон Барнетт проработал в Boeing 32 года, он покинул компанию в 2017 году. С 2010 года он занимал должность менеджера по контролю качества на заводе в Норт-Чарльстоне, Южная Каролина, на котором собирают самолеты Boeing 787 Dreamliner.

После ухода из компании Барнетт начал рассказывать в СМИ о неполадках с самолетами Boeing. Так, по его словам, в 2016 году он обнаружил, что до четверти установленных на Dreamliner кислородных систем могут не сработать, когда это будет необходимо. Он утверждал, что участвовал в тестировании подачи кислорода в кислородные маски — и 75 из 300 устройств в результате оказались не в порядке.

Барнетт говорил, что жаловался на эту проблему руководству компании, но его запросы остались без внимания. В 2017 году он обратился в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), но там ему ответили, что Boeing уже работает над решением проблемы. В самой компании отрицали претензии Барнетта, но признали, что в 2017 году действительно были обнаружены бракованные кислородные баллоны. По утверждению Boeing, их сняли с производства.

В интервью BBC News Барнетт рассказывал, что вскоре после начала работы на заводе в Южной Каролине он стал опасаться, что стремление Boeing построить новый самолет приведет к поспешному процессу сборки, а безопасность будет поставлена под угрозу. По его словам, рабочие на заводе не соблюдали процедуры, предписанные для отслеживания качества компонентов. Например, он утверждал, что были эпизоды, когда выброшенные некачественные детали устанавливались на строившиеся самолеты, чтобы не допустить задержки на производстве.

В документальном фильме Netflix «Крушение: Дело против Boeing», посвященном авиакатастрофам Boeing 737 MAX, Барнетт рассказывал, что в течение многих лет гордился работой в компании, отмечая, что она была как семья и заботилась о своих сотрудниках. В какой-то момент эта ситуация начала меняться. «Поэтому каждый раз, когда я поднимал руку и говорил: „Эй, у нас здесь проблема“, они нападали на говорившего», — рассказывал бывший сотрудник Boeing.

Барнетт был не единственным сотрудником Boeing, который поднимал вопросы безопасности. Бывший инженер компании Адам Диксон в интервью BBC News говорил, что руководство оказывало давление на сотрудников для выполнения производственного плана в ущерб качеству работы.

Еще о проблемах Boeing

NYT нашла связь между недавними крушениями MAX 737 и катастрофой 2009 года. Тогда говорили о вине пилотов, сейчас обвиняют производителя «боингов»

Еще о проблемах Boeing

NYT нашла связь между недавними крушениями MAX 737 и катастрофой 2009 года. Тогда говорили о вине пилотов, сейчас обвиняют производителя «боингов»

Как отмечает The Washington Post, смерть Джона Барнетта «вновь привлекла внимание к истории аэрокосмического гиганта». Boeing сталкивается с обвинениями как внутри компании, так и со стороны регулирующих органов, «в связи с проблемами контроля качества, о которых снова заговорили после падения части самолета авиакомпании Alaska Airlines».

Речь идет об инциденте, произошедшем 5 января 2024 года. Тогда в аэропорту Портленда спустя 35 минут после вылета экстренно приземлился Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время полета сорвало дверь аварийного выхода. На борту самолета находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Из-за инцидента авиакомпания временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолетов этой модели.

Издание также напоминает про две авиакатастрофы Boeing 737 MAX, произошедшие в течение полугода: 29 октября 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а 10 марта 2019 года в Эфиопии — самолет Ethiopian Airlines. Суммарно в обоих крушениях погибли 346 человек.

В октябре 2018 года потерпел крушение самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, вылетевший из аэропорта Джакарты в Индонезии и упавший в море. В марте 2019 года произошла еще одна катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopean Airlines, летевшим из Аддис-Абебы в Найроби и упавшим через семь минут после взлета. В первой авиакатастрофе погибли 189 человек, во второй — 157 человек. В обоих случаях основной причиной катастрофы стал сбой бортовой системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS), которая в нормальном режиме должна предотвращать выход самолета на закритические углы атаки с последующим сваливанием. Потери Boeing от этих двух катастроф составили не менее 20 миллиардов долларов.

После происшествия с самолетом Alaska Airlines Федеральное управление гражданской авиации США провело аудит Boeing, по итогам которого у компании и одного из ее ключевых поставщиков (изготовителя фюзеляжей Spirit AeroSystems) выявили десятки проблем во всем производственном процессе. Свое расследование в отношении Boeing ведет и министерство юстиции США.

Последствия инцидента с Alaska Airlines продолжают обсуждать уже третий месяц и маловероятно, что все проверки прекратятся в ближайшее время, пишет The Washington Post. Акции компании продолжают падать, что негативно сказывается на ее финансовом состоянии. «Потребовалось много времени, чтобы достичь такого низкого уровня, потребуется еще много времени, чтобы подняться. Это произойдет не через год», — считает аналитик аэрокосмической отрасли в лондонском Agency Partners Ник Каннингем.

Любые происшествия с участием самолетов Boeing после инцидента с бортом Alaska Airlines теперь привлекают большое внимание, отмечает WP. 7 марта из отчета Национального совета США по безопасности на транспорте стало известно, что в начале февраля 2024 года у самолета Boeing 737 MAX авиакомпании United Airlines заклинило педаль управления во время захода на посадку. В компании заявили, что проблема была устранена заменой трех деталей, после чего самолет вернули в эксплуатацию. Кроме того, 11 марта около 50 человек пострадали в результате инцидента с самолетом Boeing 787 Dreamliner чилийской авиакомпании LATAM, когда лайнер резко потерял высоту во время полета над Тасмановым морем. Компания назвала произошедшее «техническим происшествием».

WP также пишет, что расследование инцидента с самолетом Alaska Airlines, которое ведет Минюст США, должно определить, нарушил ли Boeing сделку, заключенную с властями в 2021 году. Тогда компания договорилась с Минюстом об отсрочке судебного преследования. Производитель согласился выплатить 2,5 миллиарда долларов для урегулирования обвинения в мошенничестве, связанного с обманом регуляторов о неисправности Boeing 737 MAX. Компания тогда же обязалась усилить соблюдения требований для защиты от мошенничества.

Если Boeing нарушил условия, то в отношении компании может начаться уголовное преследование, что вероятно приведет к увольнениям и другим последствиям для компании, «имеющей важнейшее значение для американской экономики», отмечает директор Центра по корпоративному управлению Колумбийского университета Джон Коффи. «Если будет установлено, что Boeing не выполнил условия соглашения, компании не следует давать другого шанса», — считает эксперт.

Читайте также

Boeing теряет репутацию и отстает от Airbus Bloomberg: американская компания установила «золотой стандарт» производства самолетов, но теперь близка к кризису

Читайте также

Boeing теряет репутацию и отстает от Airbus Bloomberg: американская компания установила «золотой стандарт» производства самолетов, но теперь близка к кризису