Ульяновского художника Егора Холтова обвинили в оскорблении чувств верующих. Ранее у него проходили обыски по делу Петра Верзилова

Художник из Ульяновска Егор Холтов (настоящее имя — Егор Захаров) стал фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК, предполагает штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года), сообщает информагентство «Улпресса».

О возбуждении уголовного дела региональное управление Следственного комитета отчиталось еще 26 апреля. Имя подозреваемого в пресс-релизе СК не раскрывалось. 2 мая полиция Ульяновска опубликовала видео задержания фигуранта дела об оскорблении чувств верующих: на нем силовики взламывают дверь, врываются в квартиру и валят подозреваемого на пол, заламывая ему руки за спиной.

Следствие утверждает, что задержанный житель Ульяновска с 2014 по 2021 год размещал в одной из соцсетей «изображения и тексты, содержащие в себе глумление над почитаемыми в христианстве образами».

Егор Холтов занимается стрит-артом, графикой и живописью. Он публикует свои работы в инстаграме и ВК, где характеризует себя как «Street art artist from Leninʼs motherfuckerland». По собственным словам, псевдоним Холтов художник выбрал потому, что он «очень смешно читается задом наперед». Самая известная работа художника — портрет Ленина в образе гопника, нанесенный трафаретом на кирпичную стену в Ульяновске. У Холтова есть собственный бренд одежды.

В марте 2024 года силовики провели серию обысков по всей России у художников, которые занимаются арт-активизмом, акционизмом и уличным искусством. Как предполагается, обыски были связаны с делом о госизмене, возбужденным против участника Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Обыски прошли и дома у Холтова. Художника отвезли на допрос, но позже отпустили в статусе свидетеля.

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