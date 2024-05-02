Украинские СМИ сообщили о возможной смене главы Минобороны и перестановках в правительстве

Власти Украины собираются назначить министра обороны на пост министра инфраструктуры, который сейчас занимает . Об этом со ссылкой на источник заявил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Независимых подтверждений этой информации нет.

Бутусов утверждает, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак якобы готовит отставку Кубракова в рамках «зачистки всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, без согласования с Ермаком». Кто может стать кандидатом на пост министра обороны, пока неизвестно.

«Украинская правда», в свою очередь, пишет о возможной отставке Александра Кубракова с поста министра инфраструктуры в рамках перестановок в правительстве. По данным издания, собираются уволить некоторых министров и укрупнить несколько ведомств. Кроме того, по информации «Украинской правды», обсуждалась и отставка вице-премьера Ирины Верещук, но решение не принято.

В центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что информация об отставке Умерова и перестановках в правительстве не соответствует действительности. В офисе президента Украины это не комментировали.

Власти Украины в феврале сменили руководство Вооруженных сил Украины. В отставку отправили Валерия Залужного, который командовал ВСУ с 2021 года и считался самым популярным военным в Украине. Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в марте после отставки секретаря СНБО Алексея Данилова и перестановок в офисе президента, что власти проводят «перезагрузку государственных институтов» Украины и возможны новые кадровые решения. «Украинская правда» писала тогда, что, по данным источников, возможны новые перестановки в офисе Зеленского.

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