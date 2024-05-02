Прокурор запросил 10 лет колонии для Антонины Мартыновой, обвиняемой в покушении на убийство дочери

Прокурор потребовал приговорить к десяти годам колонии общего режима Антонину Мартынову, обвиняемую по делу о покушении на убийство своей дочери. Об этом «Медузе» сообщил один из слушателей в зале Новгородского областного суда, где 2 мая прошли прения по делу Мартыновой.

Антонина Мартынова — жена журналиста Кирилла Мартынова, который сейчас занимает должность главного редактора «Новой газеты Европа». Она проходит обвиняемой по резонансному «новгородскому делу». В 2008 году присяжные на суде в Великом Новгороде признали Мартынову виновной в покушении на убийство своей дочери Алисы. По версии следствия, она умышленно сбросила двухлетнюю девочку в лестничный проем, из-за чего Алиса получила травмы средней тяжести. Сама Мартынова настаивала, что это был несчастный случай.

После оглашения вердикта Мартынова, находившаяся под подпиской о невыезде, скрылась вместе с дочерью. Она находилась в розыске 16 лет. В апреле 2024 года Мартынову задержали в Ставрополе, где она жила с дочерью на съемной квартире. После этого судебные слушания по делу Мартыновой возобновились.

В суде в качестве потерпевшей стороны выступила Алиса Федорова. Она рассказала, что мать называла ее Марией и свое настоящее имя она узнала только после задержания Мартыновой. У Алисы нет паспорта и документов об образовании, она все время была на домашнем обучении. О деле против матери Алиса тоже узнала только после ее задержания.

В ходе прений 2 мая Алиса Федорова заявила, что не считает себя жертвой преступления, пишет «Медиазона». «Я считаю, что это был несчастный случай, и моя мама не заслуживает… — сказала девушка и заплакала. — Мне будет очень тяжело без матери, когда я вступаю во взрослую жизнь».

Антонина Мартынова выступит в прениях с последним словом 7 мая. Тогда же суд планирует вынести ей приговор.