На ютьюб-канале Алексея Навального вышла третья серия документального сериала «Предатели», посвященного истории России 1990-х годов.

Новый эпизод называется «Откуда взялся Путин и почему ему отдали Россию». В ней глава ФБК Мария Певчих рассказывает о том, как окружение Бориса Ельцина искало ему преемника.

«Олигархи с помощью телевидения и безумного количества денег смогли избрать Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года. Но руководить страной он был просто не в состоянии. В итоге в России сформировалось политбюро из семьи Ельцина и олигархов, которое фактически управляло Россией, вплоть до назначения ключевых министров. Но к концу второго срока нужно было искать Ельцину преемника. И олигархи его нашли — серого и неприметного чиновника Владимира Путина», — говорится в описании к видео.

Алексей Навальный

Премьера проекта «Предатели» состоялась 16 апреля. Соратники Алексея Навального называли сериал продолжением манифеста политика, в котором он рассуждал о роли семьи Ельцина в современной истории России.

«Предатели» вызвали активную дискуссию в социальных сетях и получили противоречивые оценки от участников описываемых событий и исследователей того периода российской истории.