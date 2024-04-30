В России заблокировали сайт проекта «Поддержка политзеков. Мемориал»

Роскомнадзор заблокировал сайт «Поддержка политзаключенных. Мемориал». Как отметили правозащитники, сайт проекта перестал открывать в России без VPN 30 апреля, хотя в перечень заблокированных сайтов его пока не внесли.

Также в проекте сообщили, что накануне ведомство обратилось к их хостинг-провайдеру с требованием незамедлительно удалить «распространяемую с нарушением закона информацию». При этом в уведомлении ведомства была указана только ссылка, ведущая на главную страницу сайта.

Руководитель проекта Сергей Давидис в комментарии «Север. Реалии» отметил, что произошедшее «практически никак не отразится» на работе проекта, а саму блокировку он назвал «неким признанием относительного успеха» деятельности правозащитников.

В декабре 2021 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации «Международного Мемориала». С ходатайством о ликвидации в суд обратилась Генпрокуратура, которая мотивировала свое требованием тем, что «Международный Мемориал» неоднократно нарушал требования законодательства об «иностранных агентах». На следующий день Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» по иску московской прокуратуры. В марте 2024 сайт центра заблокировали в России по требованию неизвестного ведомства.

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