«Набей морду, покажи им, что ты настоящий белорус». Лукашенко обратился к спортсменам, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе

Александр Лукашенко заявил, что белорусские спортсмены должны сами принимать решение об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе, но тем, кто все же поедет на Игры, он посоветовал «набить морду» соперникам, сообщает агентство «БелТА».

«Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем — это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили», — заявил Лукашенко на встрече с жителями Костюковичского района.

Он также добавил, что понимает спортсменов, которые хотят принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. «Хочет поехать — пусть едет и выступает, но только достойно выступает, чтобы мы им гордились. Я ни на кого давить не буду и настаивать не буду», — заключил Лукашенко.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в большинстве международных соревнований после полномасштабного вторжения России в Украину.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде, но только в нейтральном статусе (без флага и гимна) — и только в индивидуальных видах спорта. До соревнований также не допустили спортсменов, которые публично поддержали войну в Украине или заключили контракт с вооруженными силами России или Беларуси.

Позднее в МОК уточнили, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в параде на церемонии открытия Олимпиады, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В апреле глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков резко раскритиковал российских теннисистов, которые собираются выступить на Играх в нейтральном статусе. Тогда Поздняков заявил, что «разделяет и поддерживает» позицию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая назвала спортсменов, готовых выступить в нейтральном статусе, «командой бомжей без флага, гимна, болельщиков». В свою очередь Поздняков назвал их «командой иноагентов».