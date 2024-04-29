Лидер «Коррозии металла» заявил о приостановке деятельности группы после штрафов и срыва концерта в Нижнем Новгороде

Лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий (Паук) заявил, что группа приостанавливает деятельность, «потому что не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику».

«Планы какие? Никаких. Группа „Коррозия металла“ приостанавливает свою деятельность», — цитирует «Коммерсант» ответ Троицкого на вопрос корреспондента «Известий».

По словам лидера «Коррозии металла», группу, чей концерт в Нижнем Новгороде 27 апреля сорвала полиция, оштрафовали в общей сложности на 200 тысяч рублей, залог до суда, заявил он, составил 1,5 миллиона рублей. За что были наложены штрафы, Троицкий не уточнил. Ранее было известно, что каждого музыканта оштрафовали на 1 тысячу рублей «за демонстрацию нацистской символики». В связи с чем потребовался залог в 1,5 миллиона рублей, Троицкий также пояснять не стал.

Вечером 27 апреля на концерт «Коррозии металла» в одном из клубов Нижнего Новгорода пришла полиция. По словам директора группы Марии Руновой, Троицкого и двух гитаристов допросили. Кроме того, были задержаны еще 40 посетителей клуба. Музыкантов доставили в отдел полиции, на них составили протоколы о «демонстрации нацистской символики», суд назначил каждому штраф в 1000 рублей.

Рунова утверждала, у представителей правопорядка возникли претензии к «мерчу группы». По ее словам, речь шла о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции группы «Коррозия металла», «где изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

Группа «Коррозия металла», играющая трэш-метал, была основана в 1984 году. Несколько песен группы внесены в список экстремистских материалов. Троицкого неоднократно штрафовали за пропаганду нацистской символики и исполнение песен, признанных экстремистскими. В 2002 году лидер «Коррозии металла» стал фигурантом дела о «возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды», в рамках расследования которого его направляли на принудительное обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского.