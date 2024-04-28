Лидера «Коррозии металла» оштрафовали на тысячу рублей за «демонстрацию нацистской символики»

Суд Нижнего Новгорода оштрафовал лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого на одну тысячу рублей по обвинению в демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП), сообщает РИА Новости.

Музыканта задержали вечером 27 апреля в местном клубе «Ненависть». Бойцы СОБРа ворвались в заведение прямо во время концерта «Коррозии металла», заставив зрителей лечь на пол. Директор группы Мария Рунова рассказала, что силовики задержали 40 человек, а также допросили музыкантов в гримерке, после чего доставили в полицию Сергей Троицкого и двух гитаристов «Коррозии металла». Там на них составили административные протоколы.

По словам Руновой, претензии к группе возникли из-за мерча, «где изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами». Как заявили в суде, на концерте продавались различные товары с запрещенной нацистской символикой — футболки, толстовки, книги. «В деле есть фотоматериалы, где на футболке видно изображение „Мертвой головы“, которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Также на книге изображена символика СС», — сказал судья.

Троицкий не стал оспаривать решение суда. «Я признаю свою вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения любые артистические предметы, которые могут вызвать малейшее сомнение… У меня не было умысла вести какую-то пропаганду», — сказал музыкант.

В комментарии РИА Новости Троицкий сказал, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.

Статья о «пропаганде либо публичной демонстрации нацистской символики» наказывается штрафом до двух тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток. Лидер «Коррозии металла» получил по ней минимальное наказание.

Обновлено. Двух гитаристов «Коррозии металла» также оштрафовали на тысячу рублей каждого по статье о демонстрации нацистской символики, пишет РИА Новости.

Группа «Коррозия металла», играющая трэш-метал, была основана в 1984 году. Несколько песен коллектива внесены в федеральный список экстремистских материалов. В 2002 году на лидера «Коррозии металла» Сергея «Паука» Троицкого заводили уголовное дело о «возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды». Музыканта направляли на принудительное обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского. Позже Троицкого неоднократно штрафовали за пропаганду нацистской символики и исполнение песен, признанных экстремистскими.