В Нижнем Новгороде сорвали концерт «Коррозии металла». Музыкантов задержали за «пропаганду нацистской символики»

Правоохранительные органы сорвали концерт группы «Коррозия металла», который проходил вечером 27 апреля в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде.

Судя по видео, распространяемым в телеграм-каналах, силовики ворвались в клуб прямо во время концерта и заставили зрителей лечь на пол. Некоторых из них избивали.

По словам директора группы Марии Руновой, полиция задержала и допросила в гримерке лидера группы Сергея «Паука» Троицкого и двух гитаристов. Кроме того, были задержаны еще 40 посетителей клуба. Музыкантов доставили в отдел полиции.

Как утверждает Рунова, у представителей правопорядка возникли претензии к «мерчу группы». По ее словам, речь идет о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции группы «Коррозия металла», «где изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

«Правоохранители хотят сделать из выступления группы новую „голую вечеринку“, хотя это совсем не так, потому что российское законодательство никто из участников музыкального коллектива не нарушал», — добавила директор «Коррозии металла».

В управлении МВД по Нижегородской области сообщили, что на трех музыкантов, задержанных бойцами СОБРа Росгвардии в клубе, составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики», наказывается штрафом до двух тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток). Во время рейда в клубе изъяли книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой, добавили в полиции.

Мария Рунова сообщила, что собирается обратиться к травмпункт и со встречным заявлением в полицию из-за грубых действий сотрудников правоохранительных органов во время задержания.

Музыканты «Коррозии металла» останутся в изоляторе до суда, который назначен на 29 апреля, рассказала директор коллектива.

Группа «Коррозия металла», играющая трэш-метал, была основана в 1984 году. Несколько песен коллектива внесены в федеральный список экстремистских материалов. В 2002 году на лидера «Коррозии металла» Сергея «Паука» Троицкого заводили уголовное дело о «возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды». Музыканта направляли на принудительное обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского. Позже Троицкого неоднократно штрафовали за пропаганду нацистской символики и исполнение песен, признанных экстремистскими.