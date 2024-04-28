Минобороны РФ заявило о перехвате 17 беспилотников в четырех регионах. В Калужской области дроны сбили в районе нефтебазы

В ночь на 28 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников на территории России, сообщает Минобороны РФ.

По утверждению военного ведомства, девять дронов самолетного типа сбили над Брянской областью, по три — над Курской и Калужской областями, еще два — над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз несколько раз в течение вечера и ночи сообщал в своем телеграм-канале о сбитых беспилотниках. В общей сложности, по данным чиновника, были сбиты 13 украинских дронов над Стародубским муниципальным округом, Выгоничским районом и Трубчевским, а также Севским районом. Пострадавших в результате атак нет, заявил Богомаз. По словам очевидцев, целью ударов беспилотников могла стать электроподстанция.

В Калужской области дроны были сбиты в районе нефтебазы в городе Людиново, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Позже он назвал недостоверной информацию о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы. «В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было», — заявил Шапша.

Главы Курской и Белгородской областей об инцидентах с беспилотниками не отчитывались.

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