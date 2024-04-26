Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в «Крокусе»

Силовики задержали еще одного человека в рамках расследования дела о теракте в «Крокусе». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, задержанный — гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов 2003 года рождения.

Задержанному вменяют совершение теракта, повлекшего гибель людей (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

Всего в рамках расследования дела о теракте отправлены под арест более десяти человек, в том числе четверо предполагаемых террористов. Почти все они — граждане Таджикистана.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, более пятисот пострадали.

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