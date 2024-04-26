В Волжском задержали двух подростков. ФСБ утверждает, что они повредили 16 машин с Z-символикой и планировали взорвать отдел полиции и военкомат

В Волжском Волгоградской области задержали двух 17-летних подростков, входивших, как утверждает ФСБ, в ячейку организации (National-Socialism/White Power) и готовивших «резонансный теракт», говорится в сообщении спецслужбы

В спецслужбе утверждают, что с марта по ноябрь 2023 года задержанные по указанию «украинских кураторов» повредили 16 автомобилей с символикой «поддержки », а также принадлежавших «выходцам из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов».

На видео, опубликованном ФСБ, один из задержанных (его лицо скрыто) говорит, что списался с «красным смехом» (из видео неясно, о ком или чем идет речь), который дал инструкции по изготовлению бомбы и позже пистолет. По словам задержанного, они планировали взрывать «третий отдел полиции, военкомат и прочие органы государственной власти», а пистолет был нужен для убийства «лиц другой национальности» и «людей, представляющих органы государственной власти».

Другой задержанный говорит, что скидывал в бот NS/WP видео с разбитыми им машинами. На вопрос, по какому принципу он выбирал машины, задержанный отвечает, что по «наклейкам, отличительным знакам, нерусским флагам».

Кроме того, в видео показан скриншот экрана, на котором приводятся расценки: разведка стратегического объекта и слежка — от 100 долларов, диверсия на железной дороге — от 500 долларов, поджог релейного шкафа — 200 долларов, поджог авто «чмобика/Zетника» — 300 долларов и так далее. Что это за скриншот и где он сделан, не уточняется.

Следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5). В ходе обысков у задержанных изъяли части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему и самодельные взрывные устройства, утверждают в правоохранительных органах.

хроника 793-го дня войны

Война Семьсот девяносто третий день. Онлайн «Медузы»

хроника 793-го дня войны

Война Семьсот девяносто третий день. Онлайн «Медузы»