Власти Бельгии намерены передать Украине несколько своих истребителей F-16 до конца 2024 года, заявили премьер-министр Бельгии Александр де Кро и министр обороны Людивин Дедондер на пресс-конференции вечером 26 апреля.

Пока неясно, когда именно будут поставлены самолеты, но, как заявила Дедондер, это должно произойти «как можно быстрее». По ее словам, делается все возможное, чтобы самолеты прибыли в Украину до конца года. В октябре 2023 года Дедондер говорила, что Бельгия сможет поставить F-16 в Украину не ранее 2025 года.

Де Кро отметил, что все поставленные истребители должны быть профинансированы за счет процентов от замороженных российских активов, а не за счет денег бельгийских налогоплательщиков.

Всего, по подсчетам The New York Times, Киев должен получить от Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии 45 истребителей F-16 после того, как украинские пилоты завершат обучение. В марте газета отмечала, что к лету 2024 года 12 украинских летчиков будут готовы к полетам на F-16, однако союзники к тому моменту передадут Киеву лишь шесть самолетов.

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