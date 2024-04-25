Сын сообщил о госпитализации Заремы Мусаевой. Состояние ее здоровья резко ухудшилось в колонии

Состояние здоровья матери чеченских оппозиционных активистов резко ухудшилось в колонии, ее увезли в больницу, рассказал сын заключенной, правозащитник .

По его словам, Мусаева теперь не может передвигаться даже на костылях. Других подробностей о ее состоянии и местонахождении у него нет. Откуда он получил информацию о госпитализации матери, Янгулбаев не уточнил.

«Причиной ухудшения здоровья называют мои недавние интервью на тему возможных изменений в республике после смерти Кадырова. Собственно, меня и называют главным виновным. Поэтому повторюсь, я и сегодня готов на равный обмен с мамой, пока она там не умерла», — написал правозащитник в своем телеграм-канале.

Зарема Мусаева отбывает заключение в колонии-поселении Аргуна. В конце марта правозащитники сообщили, что у заключенной резко ухудшилось состояние здоровья и она попала в больницу. Врачи диагностировали у Мусаевой катаракту и выписали ей новые препараты для борьбы с последствиями инсулинозависимого диабета 2-го типа. Мусаева также пожаловалась адвокату на сильные отеки и боли в ноге.

Защита требовала суд освободить Мусаеву по состоянию здоровья с декабря 2023 года. В начале апреля заключенная прошла обследование в больнице Чечни. Однако медицинская комиссия заключила, что у Мусаевой нет заболеваний, которые могли бы стать причиной освобождения из колонии по состоянию здоровья.

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