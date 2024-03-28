Зарема Мусаева попала в больницу. В колонии у нее резко ухудшилось зрение

У матери чеченских оппозиционных активистов , отбывающей заключение в колонии-поселении Аргуна, резко ухудшилось состояние здоровья, пишет «Команда против пыток».

Как заявил адвокат Александр Савин, навестивший осужденную в колонии, у Мусаевой испортилось зрение, а также начались сильные отеки. Сама она рассказала, что недавно попала в больницу, где ей диагностировали катаракту. Также Мусаевой, у которой инсулинозависимый диабет второго типа, прописали новые препараты, поскольку старые перестали помогать бороться с последствиями хронического заболевания.

«Она рассказала, что ухудшение зрения произошло довольно быстро. Она стала видеть все хуже и хуже, а к моменту госпитализации видела только силуэты. У нее начались сильные боли в колене. Сейчас Мусаева постоянно принимает обезболивающие. Причины этих болей не диагностированы, но Зарема рассчитывает, что в конце этой недели ее вновь отвезут в больницу, где смогут провести соответствующие обследования», — сказал Савин.

Защитник еще в декабре 2023 года направил ходатайство в Шалинский городской суд об освобождении Мусаевой из-под стражи в связи с состоянием здоровья, однако медицинское освидетельствование по этому поводу не провели до сих пор.

Летом 2023 года суд в Чечне назначил Зареме Мусаевой пять с половиной лет колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к силовику при этапировании (часть 3 статьи 159 УК и часть 2 статьи 318 УК). На апелляции Верховный суд Чечни заменил это наказание на пять лет в колонии-поселении. Позже срок сократили на три месяца.

В декабре 2023 года Шалинский городской суд в Чечне отказал Зареме Мусаевой в УДО. Основанием для этого стала позиция прокуратуры, отмечавшей, что Мусаева не изъявляла желания получить профессию в колонии, не вступала в кружки, а также не признала вину.

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