Арестованный в Азербайджане Рубен Варданян прекратил голодовку

Миллиардер и бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян, находящийся с сентября прошлого года под арестом в Баку, прекратил голодовку. Об этом говорится в заявлении его семьи.

«Семье Рубена Варданяна наконец-то удалось уговорить его прекратить голодовку, так как его здоровье и условия содержания ухудшаются. Во время краткого разговора члены семьи сообщили ему о растущем давлении на Азербайджан со стороны представителей власти разных стран. Услышав о том, что в мире предпринимаются меры по освобождению задержанных армян, Рубен Варданян уступил настоятельным просьбам семьи и нехотя согласился приостановить голодовку ради спокойствия близких», — говорится в заявлении.

В конце сентября 2023 года Пограничная служба Азербайджана задержала Варданяна, когда он пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. С тех пор он находится под арестом. Азербайджан обвиняет его в финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований.

19 апреля 2024 года Варданян объявил о голодовке, начатой, по его словам, еще 5 апреля. Он требовал «немедленно и без всяких условий освободить его самого и других армянских заключенных, незаконно удерживаемых в Баку».

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». В сентябре 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Он был главной правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики с ноября 2022 года по февраль 2023 года.

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