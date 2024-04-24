Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Светлану Стригункову задержали по подозрению в получении взятки

В Москве задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Ее подозревают в получении взятки, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства сообщил, что сумма взятки, а также взяткодатель устанавливаются. Телеграм-канал Mash пишет, что сумма составляет 150 миллионах рублей, а к правоохранителям обратился тот, кто предлагал Стригунковой деньги за ее «услуги». О каких услугах идет речь, не поясняется.

По данным «Коммерсанта», показания на Стригункову дал бывший замминистра здравоохранения Подмосковья Александр Захаров, которого ранее арестовали по обвинению во взяточничестве. При обыске у него, как пишет издание, были найдены деньги, которые он получал в виде откатов от компаний, занимающихся капитальным и текущим ремонтом подмосковных больниц. По его словам, часть откатов он отдавал Стригунковой. Сама она вину отрицает, пишет «Коммерсант».

В документе, прикрепленных к карточке дела Захарова на сайте суда, говорится, что он сотрудничал с правоохранительными органами с момента задержания 17 янврая. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Также в документе указывается, что Захаров имел проценты от займов физическим лицам и доходы от сдачи не менее семи квартир.

45-летняя Стригункова с мая 2021 года в качестве заместителя председателя правительства курировала сферу здравоохранения в Подмосковье. Этот пост она покинула в марте 2024 года по собственному желанию. С января 2020 года Стригункова была министром здравоохранения Московской области, а ранее — первым заместителем главы подмосковного Минздрава и заместителем министра экономики и финансов региона.

Пост заместителя председателя правительства Московской области с 2012 по 2013 годы также занимал арестованный за получение взятки в особо крупном размере заместитель министра обороны Тимур Иванов.

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Задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов Его подозревают в получении взятки. Журналисты и команда Навального нашли у него активы на миллиард рублей

дело тимура иванова

Задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов Его подозревают в получении взятки. Журналисты и команда Навального нашли у него активы на миллиард рублей