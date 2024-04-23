Олаф Шольц обвинил Россию в попытках «присвоить» Иммануила Канта. Калининградский губернатор назвал Канта «русским трофеем»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента России Владимира Путина «нет ни малейшего права» ссылаться на труды Иммануила Канта, поскольку нынешняя политика Москвы противоречит взглядам философа, сообщает газета Die Zeit.

Выступая в Берлинско-Бранденбургской академии наук на торжественной церемонии в честь трехсотлетия философа, Шольц также заявил, что «режим Путина стремится любой ценой Канта и его работы».

По мнению Шольца, идеи Канта о правах человека и человеческом достоинстве, а также его мысли о войне и мире противоречат всему тому, что Путин делает в своей стране и Украине. Отдельно канцлер подчеркнул, что философ не должен использоваться для оправдания агрессивной войны, нарушения международного права и деспотизма.

Шольц также привел в пример несколько высказываний Путина. Так, в 2005 году российский президент заявил, что Россия старается придерживаться учения Канта в вопросе разрешения межгосударственных споров. «Хочу напомнить одно обстоятельство, которое считаю чрезвычайно важным и для сегодняшнего дня. Кант был категорически против решения любых межгосударственных споров путем войны. И мы стараемся придерживаться его учения в этой части», — заявил Путин на торжественной церемонии открытия мемориальной доски философу на здании калининградского университета.

В январе 2024 года президент вновь упомянул Канта во время встречи с калининградскими студентами. «Кант — один из самых великих мыслителей и того времени, и нашего. Это фундаментальный мыслитель. И, конечно, его призыв жить своим умом, он как нельзя актуален сегодня. Мы так и стараемся делать. Страна должна жить своим умом. Страна должна руководствоваться своими национальными интересами», — заявил он.

В свою очередь Шольц выступил против подобной интерпретации взглядов философа. «Это абсурд, потому что Кант прямо выступал против вмешательства государств в дела других стран», — подчеркнул он.

Незадолго до выступления Шольца губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о необходимости проведения «масштабной ревизии» всего наследия Канта. Соответствующее заявление чиновник сделал на мероприятии по случаю трехсотлетия философа. Свое предложение он мотивировал тем, что идеи философов необходимо пересматривать и интерпретировать в духе времени, поскольку это, по мнению Алиханова, «является формой наивысшего уважения». «Вторая причина: Кант для нас — это наш русский трофей. Как и все, что вы видите в Калининградской области», — заявил чиновник.

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