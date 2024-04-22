Губернатор Калининградской области в трехсотлетнюю годовщину со дня рождения Иммануила Канта назвал его «нашим русским трофеем»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о необходимости «ревизии» наследия . Соответствующее заявление чиновник сделал на мероприятии, которое проводилось по случаю трехсотлетия со философа.

Сегодня мы должны говорить о Канте по двум причинам. Философ должен быть живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить с ними, интерпретировать в духе времени. Такой диалог с философом, его философией, рождает подлинное мышление и, значит, является формой наивысшего уважения к нему. Вторая причина: Кант для нас — это наш русский трофей. Как и все, что вы видите в Калининградской области.

По мнению Алиханова, по этим причинам нужно провести «масштабную ревизию, такой перепросмотр всего кантовского наследия, исходя из нынешних задач, которые стоят перед нашей историей, перед нашим мышлением».

Алиханов также выразил уверенность, что Россия находится «в центре мощнейшей когнитивной войны», где противник «пытается прикрыться кантовским наследием».

В феврале Алиханов на съезде политологов в Светлогорске называл Канта «одним из духовных отцов Запада». «Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — говорил тогда российский чиновник.

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