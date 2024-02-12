Губернатор Калининградской области заявил, что Иммануил Кант имеет «прямое отношение» к войне в Украине

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выступая на съезде политологов в Светлогорске, заявил, что немецкий философ Иммануил Кант «имеет прямое отношение» к войне в Украине. На его слова обратил внимание «Федерал Пресс», калининградское издание RuGrad опубликовало полную расшифровку выступления Алиханова.

По словам губернатора, говорить в Калининграде «о больших смыслах» невозможно без разговора о Канте. «Да, это, конечно, определенная провокация, с моей стороны, но тем не менее. Мне хочется показать, что родившийся тут почти 300 лет назад Иммануил Кант имеет почти прямое отношение к тому глобальному хаосу, глобальному периодическому миру, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — сказал Алиханов.

Глава области считает, что «лишенная бога и высших ценностей» немецкая философия, начало которой положил Кант, создала «такую социокультурную ситуацию», которая привела в том числе к Первой мировой войне.

«Сегодня, в 2024 году, мы имеем смелость утверждать, что не только Первая мировая началась с работы Канта, но и нынешний конфликт на Украине начался там же. Мы здесь, в Калининграде, имеем смелость предположить, хотя, на самом деле, почти уверены, что именно в критике практического разума и основах метафизики нравственности, где Кант вводит знаменитые понятия категорического императива и рассуждает о нем, заложены этические, ценностные основы конфликта, который мы сейчас ведем», — сказал губернатор.

Алиханов добавил, что «западный блок, сформированный США по своему образу и подобию» — это «империя лжи», а Кант и «сама идея обмана» — прекрасно сочетаются, так как немецкий философ — «один из духовных творцов современного Запада». Он называл Канта «каноническим, почти непререкаемым, сверхпопулярным авторитетом западного мира», которого называют «отцом почти всего» — свободы, идеи правового государства, либерализма, рационализма и «даже идеи Европейского союза».

Наши бывшие западные партнеры, они не считают себя лжецами, обманщиками и удивляются, когда их так называют. Назвать подобную этику кантовской, конечно, на самом деле сложно. Она, скорее, посткантовская. И в рамках такой посткантовской этики совершенно иначе смотрится и практический императив немецкого философа: «Относись к человечеству и в своем лице и в лице всякого другого не только как к средству, но и как к цели».

Воплощенная на практике, она приводит к эскалации глобально непрекращающейся серии локальных конфликтов по всему миру и перерастает в итоге в тотальную войну. Вероятно, настоящий Кенигсбергский философ Иммануил Кант отнесся бы к такой перспективе с ужасом. Но дело в том, что в современном западном мире и Кант, и его философия оказались захвачены героями другого уроженца Кенигсберга — Эрнста Теодора Амадея Гофмана. То есть, попросту говоря, нечистой силой.

Немецкий философ Иммануил Кант родился в 1724 года в Кенигсберге (нынешний Калининград). Философ похоронен у северо-восточной стены Кафедрального собора.

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