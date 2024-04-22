Заключенные в колонии «Черный дельфин» для пожизненно осужденных заявили о пытках. Омбудсмен обратилась в прокуратуру

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить, насколько правомерно действуют сотрудники исправительной колонии № 6 в Оренбургской области, известной как «Черный дельфин».

«В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК № 6 по Оренбургской области, более известной как „Черный дельфин“, о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения. Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку», — сообщила Москалькова в телеграм-канале 22 апреля.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева сообщила 20 апреля в публикации в «Московском комсомольце», что заключенные ИК-6 сообщили об избиениях и пытках.«По их словам, они регулярно подвергаются физическим наказаниям за малейшую оплошность, в том числе за невыработку нормы плана на производстве. Одна из форм пыток — требование стоять в позе „ласточки“ по нескольку часов. Тем, кто посмеет жаловаться, отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям», — утверждает Меркачева.

Меркачева рассказала, что получила обращение с указанием фамилий заключенных, избитых в 2024 году, с датами и подробностями случившегося, и направила в связи с этим запросы в Следственный комитет и прокуратуру, а также уполномоченному по правам человека в РФ.

Исправительная колония «Черный дельфин» известна, в первую очередь, как место содержания осужденных пожизненно, при этом в исправительном учреждении также есть участок строгого режима и колония-поселение.

В «Черном дельфине» пожизненное заключение отбывают бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, осужденный за организацию заказного убийства, террорист Иса Зайнудинов, осужденный за организацию теракта в Буйнакске в 1999 году, бывший глава службы внутренней экономической безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин, признанный виновным в организации нескольких убийств.

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