Российские войска атаковали дронами Одесскую область. Беспилотники попали по фермерскому хозяйству

Ночью 22 апреля российские войска запустили беспилотники-камикадзе типа «Шахед» по Одесской области, сообщил глава местной администрации Олег Кипер.

Дроны попали по территории фермерского хозяйства. В результате повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника. По информации Кипера, люди не пострадали.

Еще пять беспилотников уничтожили украинские силы ПВО.

Воздушные силы ВСУ отчитались, что всего российская армия запустила семь дронов в ночь на 22 апреля, из которых пять было уничтожено, а также три зенитные управляемые ракеты С-300/С400. О последствиях ракетного удара не сообщается.

Одесская область регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск. В результате ракетного удара днем 20 апреля возник пожар частном жилом секторе. Пострадали восемь человек.

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