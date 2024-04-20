Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Ранены двое взрослых и ребенок
Источник: Олег Кипер
Войска РФ днем 20 апреля нанесли удар ракетами по Одессе, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Из-за обстрела возник пожар в частном жилом секторе, написал Кипер в своем телеграм-канале.
В одном из загоревшихся домов, сообщил глава Одесской области, находились женщина с ребенком, их удалось спасти.
Ранения получили двое взрослых и трехлетний ребенок. Взрослые после оказания первой помощи от госпитализации отказались, ребенок доставлен в больницу.
Российские войска постоянно атакуют Украину дронами и ракетами. В Одесской области удары наносятся войсками РФ, в числе прочего, по портовой инфраструктуре и объектам энергетической инфраструктуры, под обстрел также попадают жилые дома и административные здания.