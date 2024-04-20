Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Ранены двое взрослых и ребенок

Войска РФ днем 20 апреля нанесли удар ракетами по Одессе, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Из-за обстрела возник пожар в частном жилом секторе, написал Кипер в своем телеграм-канале.

В одном из загоревшихся домов, сообщил глава Одесской области, находились женщина с ребенком, их удалось спасти.

Ранения получили двое взрослых и трехлетний ребенок. Взрослые после оказания первой помощи от госпитализации отказались, ребенок доставлен в больницу.

Российские войска постоянно атакуют Украину дронами и ракетами. В Одесской области удары наносятся войсками РФ, в числе прочего, по портовой инфраструктуре и объектам энергетической инфраструктуры, под обстрел также попадают жилые дома и административные здания.

Хроника войны. 20 апреля 2024 года

Война Семьсот восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны. 20 апреля 2024 года

Война Семьсот восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»