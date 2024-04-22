Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе раскритиковал президента США Джо Байдена, который предположил, что тело его дяди, погибшего в годы Второй мировой войны, могли съесть каннибалы в Новой Гвинее, пишет Reuters.

В заявлении Марапе, выпущенном 21 апреля, говорится, что Байден «предположил, что его дядя был съеден каннибалами после того, как его самолет сбили над Папуа — Новой Гвинеей во время Второй мировой войны». «Высказывания президента Байдена, возможно, прозвучали вскользь, однако моя страна не заслуживает того, чтобы на нее навешивали подобные ярлыки», — сказал Марапе.

Он добавил, что на островах Папуа — Новая Гвинея и Соломоновых островах остаются останки людей, погибших во Вторую мировую, обломки самолетов и кораблей, а также бомбы, из-за которых до сих пор погибают люди.

Президент США Джо Байден заявил 17 апреля, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, погибшего при крушении самолета в Новой Гвинее в 1944 году, не нашли, «потому что в той части Новой Гвинеи было много каннибалов». При этом, по данным Минобороны США, Эмброуз Финнеган и еще несколько человек погибли в результате крушения самолета в океане.

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