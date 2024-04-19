Дядя Джо Байдена разбился на самолете в Новой Гвинее во время Второй мировой. Его тело не нашли, потому что «там было много каннибалов», заявил президент США В Новой Гвинее его не поняли

Президент США Джо Байден у военного мемориала в Скрантоне, Пенсильвания. 17 апреля 2024 года Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Scanpix / LETA

Президент США Джо Байден в ходе предвыборных мероприятий 17 апреля заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, погибшего при крушении самолета в Новой Гвинее во время Второй мировой войны, не удалось найти из-за каннибалов.

«Мой дядя Эмброуз, они [сослуживцы] звали его Бози, летал на этих одномоторных самолетах над зоной боевых действий в целях разведки. Его сбили в Новой Гвинее, и его тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи было действительно много каннибалов», — заявил Байден во время своего выступления в штаб-квартире профсоюза United Steelworkers в Питтсбурге.

Версия Байдена сильно отличается от информации военных. Согласно данным Минобороны США, 14 мая 1944 года с острова Лос-Негрос в Новую Гвинею вылетел самолет A-20. Это был курьерский рейс. На борту самолета находились три члена экипажа и один пассажир — Эмброуз Финнеган. Вот что говорится в отчете военных:

По неизвестным причинам самолет был вынужден совершить аварийную посадку на воду у северного побережья Новой Гвинеи. Оба двигателя самолета отказали на малой высоте, из-за чего самолет жестко ударился носом о воду. Три человека не смогли выбраться из тонущих обломков самолета и погибли. Один член экипажа выжил и был спасен проходящим мимо судном. На следующий день по итогам поисков с воздуха не было обнаружено никаких следов пропавшего самолета или членов экипажа.

В отчете уточняется, что останки Финнегана после войны так и не были найдены, поэтому он продолжает числиться пропавшим без вести — как и двое членов экипажа разбившегося A-20.

Агентство Associated Press полагает, что Байден упомянул историю своего дяди, чтобы подчеркнуть различия с Дональдом Трампом, который, как писало издание The Atlantic, в 2018 году отменил посещение американского военного кладбища во Франции из-за нежелания туда ехать и плохой погоды. Тогда же Трамп, по данным источников издания, назвал погибших военных неудачниками. Трамп отрицал эти обвинения и называл лжецами журналистов и их источники.

Байден упомянул Трампа в своем выступлении в Питтсбурге. «Он не заслуживает того, чтобы быть главнокомандующим , моего дяди», — заявил президент США.

В Белом доме заявление Байдена о каннибалах не комментировали. Заместитель пресс-секретаря президента США Андрю Бейтс в разговоре с CNN лишь заявил, что Байден рассказал историю своего дяди, которым он очень гордится, в качестве довода в пользу соблюдения «священного обязательства… вооружить тех, кого мы отправляем на войну, и заботиться о них и их семьях, когда они вернутся домой».

В Папуа — Новой Гвинее слова президента США встретили «смесью недоумения и критики», пишет The Guardian.

«Меланезийцы, к которым относятся жители Папуа — Новой Гвинеи, очень гордые люди. Они сочли бы это оскорбительным. Не из-за того, что кто-то сказал: „Ой, в Папуа — Новой Гвинее был каннибализм“. Мы это знаем, это факт. Но вырывать это из контекста и предполагать, что ваш [дядя] выпрыгивает из самолета, а мы почему-то решаем, что это хорошая еда, неприемлемо», — заявил преподаватель политологии в Университете Папуа — Новой Гвинеи Майкл Кабуни.

Он пояснил, что в прошлом некоторые общины практиковали каннибализм в определенных ситуациях, например, они могли съесть тело умершего родственника, чтобы предотвратить разложение. «Был контекст. Они не стали бы есть белых людей, упавших с неба», — подчеркнул Кабуни.

Он также добавил, что практика каннибализма сформировалась не из-за нехватки еды, что подтверждается археологическими данными, согласно которым люди, жившие на территории Папуа — Новой Гвинеи, начали заниматься сельским хозяйством более 10 тысяч лет назад.

На безосновательность заявления Байдена также указал преподаватель экономики в Университете Папуа — Новой Гвинеи Махолопа Лавейл. Он добавил, что на фоне сближения их стран президенту США не следовало говорить подобные вещи.

Слова Байдена также прокомментировал губернатор провинции Ист-Сепик Алан Берд. «Я просто лишился дара речи. На самом деле это очень смешно. Я уверен, что, когда Байден был ребенком, он услышал такую версию от родителей. И это, вероятно, запомнилось ему на всю жизнь», — сказал Берд. При этом он добавил, что не чувствует себя оскорбленным из-за слов президента США.