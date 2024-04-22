Немецкая прокуратура начала проверку в отношении Knauf на фоне сообщений об участии компании в восстановлении Мариуполя

Прокуратура немецкого города Вюрцбург начала доследственную проверку в отношении производителя строительных материалов Knauf на фоне сообщений об участии компании в восстановлении Мариуполя. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель ведомства Тобиас Костух.

«Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее, она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение», — заявил он.

Проводится ли аналогичная проверка в отношении WKB Systems, которая также упоминалась в материале телеканала ARD об участии немецких компаний в восстановлении Мариуполя, представитель прокуратуры не уточнил.

О проверке ведомства также написало немецкое издание Die Welt. В разговоре с журналистами представитель прокуратуры заявил, пока у ведомства нет «первоначальных подозрений в отношении сотрудников компании Knauf».

Украина объявила Knauf включила в список «международных спонсоров войны» в ноябре 2023 года. В Киеве отмечали, что в 2022 году компания заплатила в России 117 миллионов долларов налогов.

В начале апреля 2024 года немецкий телеканал ARD обвинил Knauf и WKB Systems в участии в восстановлении Мариуполя: на фото со стройплощадок была видна продукция с логотипом компании, а официальный дилер Knauf публично отчитывался о проекте строительства жилого дома по поручению Минобороны РФ. В самой Knauf отрицали участие в работах в Мариуполе, подчеркивая, что соблюдают санкции ЕС и осуждают российскую агрессию.

22 апреля Knauf объявила о своем решении передать российский бизнес местному менеджменту. В компании отметили, что решили отказаться от работы в России «в свете текущих событий».