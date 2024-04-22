Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО журналистку Антонину Фаворскую, обвиняемую в участии в деятельности ФБК

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест журналистки Антонины Фаворской, которую обвиняют в участии в деятельности ФБК (по версии властей РФ, это «экстремистское сообщество»).

Таким образом, Фаворская останется под арестом как минимум до 28 мая.

Заседание проходило в закрытом режиме, слушателей пустили только на оглашение решения. Журналистку пришли поддержать около 30 человек, среди которых были родители Ильи Яшина и мать Алексея Навального.

Фаворская освещала суды с участием Алексея Навального. 15 февраля она сняла последнее видео с политиком.

Журналистку обвиняют в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК. В самом фонде подчеркивали, что она никогда не публиковала материалы на его площадках.

С требованием прекратить преследование Фаворской выступили крупнейшие российские правозащитники и независимые СМИ. Они подписали открытое письмо, в котором призвали международное сообщество обратить пристальное внимание на преследования журналистки «в контексте усугубления антидемократического режима в России».

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