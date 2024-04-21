В Украинске Донецкой области погибла при обстреле 82-летняя женщина

В Украинске Донецкой области в результате обстрела со стороны российских войск погибла 82-летняя женщина, сообщили в областной прокуратуре и Селидовской городской администрации.

Еще четыре человека пострадали при обстреле. Травмы разной степени тяжести получили мужчины в возрасте от 21 до 53 лет, им оказали медицинскую помощь. Также повреждены шесть многоквартирных жилых домов.

По предварительным данным прокуратуры, обстрел велся из реактивных систем залпового огня «Смерч».

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Война Семьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

хроника 788-го дня войны

Война Семьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»