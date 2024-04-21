В Украинске Донецкой области погибла при обстреле 82-летняя женщина
Источник: Донецкая областная прокуратура
В Украинске Донецкой области в результате обстрела со стороны российских войск погибла 82-летняя женщина, сообщили в областной прокуратуре и Селидовской городской администрации.
Еще четыре человека пострадали при обстреле. Травмы разной степени тяжести получили мужчины в возрасте от 21 до 53 лет, им оказали медицинскую помощь. Также повреждены шесть многоквартирных жилых домов.
По предварительным данным прокуратуры, обстрел велся из реактивных систем залпового огня «Смерч».