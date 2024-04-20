«Надо держаться, земляки». В Кургане объявили эвакуацию домов, прилегающих к дамбе

Жителям домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста в Кургане, необходимо срочно эвакуироваться, объявило 20 апреля правительство Курганской области.

«Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону», — говорится в сообщении регионального правительства, которое цитирует «Интерфакс».

Глава Курганской области Вадим Шумков днем 20 апреля написал в своем телеграм-канале, что уровень воды в Кургане вновь начал подниматься.

«Причиной, очевидно, является обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки. В некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы», — сообщил глава региона.

«Включаемся. Работаем. Решаем. Надо держаться, земляки. Вместе мы сила», — добавил он.

В апреле от паводка пострадала Оренбургская область, где оказались подтоплены несколько населенных пунктов, в том числе город Орск, в котором прорвало защитную дамбу. По данным «Важных историй», в Оренбургской области во время наводнения погибли пять человек. Власти заявляли, что погибших нет.

Во второй декаде апреля в Оренбургской области уровень воды в реках начал снижаться, но паводок начался в Курганской и Тюменской областях. В Ишиме в Тюменской области, где 16 апреля была объявлена эвакуация, 20 апреля уровень воды в центре города достиг 987 сантиметров, превысив на 8 сантиметров исторический максимум, зафиксированный в мае 2017 года.

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