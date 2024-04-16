Жителей Ишима в Тюменской области призвали эвакуироваться из-за критического подъема воды

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области в районе одноименного города достиг критического уровня. Жителей Ишима призывали эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления.

В городе развернуты пункты временного размещения, сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области. О необходимости эвакуироваться жителей предупреждают во время подворовых обходов.

Также эвакуация проводится в трех населенных пунктах Казанского района Тюменской области: Паленке, Новогиреевке и Афонькино.

В городе Ишим — районном административном центре — живут около 67,5 тысячи человек.

В апреле от паводка пострадала Оренбургская область, где оказались подтоплены несколько населенных пунктов, в том числе город Орск, в котором прорвало защитную дамбу. По данным «Важных историй», в Оренбургской области во время наводнения погибли пять человек. Власти заявляли, что погибших нет.

По состоянию на середину апреля, уровнь воды в реках Оренбургской области отступает от критических отметок, но паводок начинается в Тюменской и Курганской областях.

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