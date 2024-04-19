В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на соратника Навального Леонида Волкова в Вильнюсе

В Польше задержали двух человек, которых подозревают в нападении на бывшего главу штабов Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции.

«Я благодарю Польшу за отличную работу, которую она проделала. Я обсудил это с польским президентом и поблагодарил их за отличное сотрудничество», — сказал Науседа.

По его словам, подозреваемые будут переданы Литве вскоре после завершения разбирательства. Личностей задержанных он не раскрыл.

Сам Волков также написал, что пока не знает других подробностей задержания. «Но могу сказать: я видел, как энергично и настойчиво работала литовская полиции на протяжении последнего месяца по этому делу, и очень рад, что эта работа оказалась результативной», — добавил он.

На Леонида Волкова напали вечером 12 марта около его дома в Вильнюсе. Когда он подъехал к дому на автомобиле, на него набросился мужчина с молотком, который разбил окно в машине, распылил Волкову в глаза слезоточивый газ и начал бить его молотком. После нападения Волкова госпитализировали, в больнице ему диагностировали перелом руки.

Сам Волков назвал нападение на него «бандитским приветом из Петербурга». «Из меня хотели сделать отбивную — натурально молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Главное — будем работать и не будем сдаваться», — сказал он, вернувшись из больницы.

нападение на леонида волкова

«Из меня хотели сделать отбивную». Леонид Волков назвал нападение на него в Вильнюсе «бандитским приветом от Путина из бандитского Петербурга» Расследование ведет антитеррористический отдел полиции Литвы. Подозреваемые не задержаны

нападение на леонида волкова

«Из меня хотели сделать отбивную». Леонид Волков назвал нападение на него в Вильнюсе «бандитским приветом от Путина из бандитского Петербурга» Расследование ведет антитеррористический отдел полиции Литвы. Подозреваемые не задержаны