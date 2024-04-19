Дональд Туск сообщил, что задержан заказчик нападения на Леонида Волкова

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержан заказчик нападения на бывшего руководителя штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом он написал в соцсети X (бывший твиттер) днем 19 апреля.

По словам Туска, задержан «белорус, работающий на россиян, который заказал двум полякам убийство соратника Навального».

Туск добавил, что также задержаны двое нападавших. «Они связаны с кругами футбольных фанатов ультрас», — добавил премьер-министр.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее 19 апреля сообщил, что в Польше задержали двух человек, подозреваемых в нападении на Леонида Волкова в Вильнюсе.

На Леонида Волкова напали вечером 12 марта в Вильнюсе. Нападавший распылил ему в глаза слезоточивый газ и избил молотком. Волкова госпитализировали с переломом руки. Оппозиционер назвал нападение на него «бандитским приветом из Петербурга».

Читайте также

«Из меня хотели сделать отбивную». Леонид Волков назвал нападение на него в Вильнюсе «бандитским приветом от Путина из бандитского Петербурга» Расследование ведет антитеррористический отдел полиции Литвы. Подозреваемые не задержаны

Читайте также

«Из меня хотели сделать отбивную». Леонид Волков назвал нападение на него в Вильнюсе «бандитским приветом от Путина из бандитского Петербурга» Расследование ведет антитеррористический отдел полиции Литвы. Подозреваемые не задержаны