Доля закрытых расходов бюджета РФ в 2023 году достигла рекордных 22,6%, в абсолютном выражении это 7,3 триллиона рублей

Доля закрытых расходов бюджета России в 2023 году достигла рекордных 22,6% от общего объема ассигнований, пишет РБК со ссылкой на данные проекта закона об исполнении бюджета.

Как отмечает издание, доля закрытых расходов в прошлом году превысила рекорд 2016 года, когда закрытая часть бюджета составила 21,7% от всех расходов. Для сравнения: в 2022 году доля таких расходов составила 19,1%, а в 2021-м — 15,2%.

Согласно документу, общая сумма расходов российского бюджета по итогам 2023 года составила 32,35 триллиона рублей. Из них 25 триллионов были распределены между различными ведомствами в открытой части бюджета. Больше всего денег потратили Минфин (7,52 триллиона), Минобороны (4,53 триллиона) и МВД (1,37 триллиона рублей).

На закрытую часть бюджета пришлось около 7,3 триллиона рублей — на триллион больше, чем планировалось (изначально предполагалось, что на эти статьи бюджета отправят 6,37 триллиона рублей, или 21,9% всех ассигнований).

Издание также напоминает, что в дальнейшем доля закрытых расходов продолжит увеличиваться. Так, в законе о бюджете на 2024 год предусмотрены 9,8 триллиона рублей закрытых трат, что составит 26,8% от всех расходов.

Большая часть закрытых статей бюджета приходится на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, как указывали эксперты, к секретной части отнесли и расходы на содержание аннексированных территорий.

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