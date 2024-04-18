SuperYacht Times: продажи крупнейших суперъяхт упали на 40% из-за ухода с рынка богатых российских покупателей

В 2023 году продажи крупнейших суперъяхт упали на 40%, говорится в отчете профильного ресурса SuperYacht Times, с которым ознакомился CNBC.

В публикации CNBC отмечается, что к крупнейшим суперъяхтам относятся суда, длина которых превышает 200 метров.

Основной причиной падения продаж эксперты называют уход с рынка богатых российских покупателей после начала полномасштабной войны в Украине. «Русские были склонны заказывать очень экстравагантные и очень большие яхты», — рассказал эксперт SuperYacht Times Ральф Дазерт.

В целом продажи новых суперъяхт (к ним относятся яхты длиннее 30 метров) падают уже второй год подряд. В 2021 году было продано рекордное число таких яхт — 313. В 2022 году — 245, в 2023-м — 203.

Кроме того, растут цены и сроки ожидания. По словам Дазерта, покупателю, разместившему сегодня заказ на новую яхту длиной более 60 метров, придется ждать три-четыре года из-за задержек, вызванных пандемией.

После начала полномасштабной войны в Украине в нескольких европейских странах были арестованы или конфискованы яхты, принадлежащие российским бизнесменам, включая крупнейшую частную парусную яхту «A» миллиардера Андрея Мельниченко и «Дильбар», владельцем которой называют миллиардера Алишера Усманова.

В марте 2022 года соратники Алексея Навального выпустили расследование о 140-метровой яхте «Шахерезада», принадлежащей, по их словам, Владимиру Путину. После этого журналисты нашли у Путина еще несколько дорогих яхт.

В феврале 2023 года, выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что российских бизнесменов, хранивших средства на Западе, после начала войны «просто ограбили». По его словам, «никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял капиталы, лишился яхт и дворцов», но бизнесменам надо не «бегать с протянутой рукой», а «быть со своей родиной».

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