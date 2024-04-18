Reuters: для российских чиновников ужесточили ограничения на зарубежные поездки

Для российских чиновников ужесточили правила выезда за границу из-за опасений ФСБ, что иностранные государства могут попытаться получить доступ к государственным секретам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой девять источников.

По словам собеседников агентства, эти ограничения «несколько хаотичны», правила различаются в зависимости от уровня допуска к секретной информации. Некоторым чиновникам, как пишет Reuters, ФСБ пытается запретить посещать даже «дружественные» страны.

«Вы вообще никуда не сможете поехать, даже в Узбекистан или Беларусь на майские праздники. Вы можете поехать только при наличии разрешения», — говорит один из источников.

По словам собеседников агентства, основной причиной ужесточения ограничений стали опасения, что российские чиновники при поездках за рубеж могут быть вынуждены выдать информацию, которая затрагивает национальную безопасность. В ФСБ также считают, что некоторых госслужащих могут задержать и затем экстрадировать в одну из западных стран или предложить сделку, которая подразумевает «раскрытие секретов».

Один из источников заявил, что еще один повод для усиления ограничений — задержание в Лондоне бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в январе 2024 года.

Собеседник Reuters в российском парламенте также рассказал, что депутатам Госдумы запрещены любые поездки за границу, а их запросы на выезд отклоняются. По словам другого источника, чиновникам министерства финансов запретили выезжать за границу, исключение делается только для рабочих поездок.

В апреле 2023 года The Bell писал, что в российском правительстве фактически закрыли свободный выезд из страны для руководителей — от министров до начальников департаментов. По информации издания, высокопоставленные правительственные чиновники могут выезжать за рубеж только по особому решению, согласованному с премьер-министром, и только в рамках производственной необходимости.

Расследовательский проект «Схемы» утверждал, что после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину часть сотрудников российских госкомпаний и чиновников попросили «сдать на хранение» загранпаспорта.